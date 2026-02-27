Bologna, Di Vaio: “La Roma è una delle migliori squadre in Italia, la affronteremo a testa alta”

Ha parlato il ds rossoblù Marco Di Vaio dopo il sorteggio di Europa League che vedrà il Bologna sfidare la Roma agli ottavi

Sarà euroderby fra Roma e Bologna. Questo è l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League.

L’andata della doppia sfida fra le due squadre italiane si giocherà giovedì 12 marzo mentre il ritorno una settimana dopo, il 19 marzo

Il ds Marco di Vaio ha parlato così del derby: “La Roma è una grandissima squadra e saprà meno di Europa questa gara. Io da calciatore ho fatto una finale, ha un sapore diverso giocare contro un’italiana. Adesso dobbiamo prepararla bene, sarebbe stata una grande sfida anche contro il Friburgo”

Ha poi concluso: “Ci stiamo riprendendo da un periodo complicato di risultati. Teniamo molto all’Europa League. Abbiamo fatto fino a ora una buonissima competizione. Abbiamo interpretato molto bene queste due gare contro il Brann. Ora affrontiamo una delle squadre migliori in Italia. Affronteremo questa a testa alta“