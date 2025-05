Le parole del calciatore sui social riguardo al suo futuro in maglia Benfica

“Fa molto male finire così dopo un anno così lungo. È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia e sono orgoglioso di essere riuscito a vestirla di nuovo”. Con queste parole Angel Di Maria ha annunciato il suo addio al Benfica al termine della stagione.

“Manca una finale domenica e ci andremo con tutta la voglia e la gioia per conquistarla. Insieme come sempre. Grazie per il sostegno”, ha scritto sui social.

Il calciatore argentino era tornato a vestire la maglia del club portoghese per la seconda volta in carriera (dopo le esperienze con Real Madrid, Psg e Juventus).

Negli ultimi due anni, con la maglia del Benfica, Di Maria ha segnato 31 gol e ha collezionato 25 assist.