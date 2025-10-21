Napoli, Di Lorenzo: “Serve un bagno di umiltà. Abbiamo perso compattezza, siamo fragili”

Le parole di Di Lorenzo dopo la sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven in UEFA Champions League, valida per il terzo turno della prima fase.

Il Napoli perde e lo fa male nella terza giornata della prima fase della UEFA Champions League. In Olanda la squadra di Antonio Conte perde per 6-2 contro quella di Bosz.

Una serata molto amara per il Napoli e per lo stesso allenatore, che non aveva mai subito 6 reti nella sua carriera in panchina.

Una sconfitta sulla quale il mondo Napoli è chiamato a riflettere, a partire dai giocatori.

A tal proposito, nel post partita del match è intervenuto Di Lorenzo per dire la sua. ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

Napoli, le parole di Di Lorenzo

Di Lorenzo ha aperto analizzando la partita: “Sicuramente la brutta figura va analizzata e non lasciarla andare via capendo le motivazioni della serata. Ci sarà modo di riparlarne, già abbiamo iniziato a farlo negli spogliatoi”.

Il difensore e capitano ha aggiunto: “Dal campo siamo fragili in questo momento, l’anno scorso eravamo molto granitici, abbiamo perso compattezza e preso gol che non si possono prendere. Bisogna fare un bagno di umiltà e riflettere tutti quanti”.

Di Lorenzo ha proseguito: “Ci manca cazzimma e compattezza, in questo momento c’è sempre la sensazione che gli altri possano farci male. Gli errori li paghi, dobbiamo ritrovare questa voglia di stare insieme ed essere compatti. Analizzeremo bene, sconfitte così grosse possono fare bene in un certo senso”.

Infine: “Siamo stati sfortunati sull’episodio del loro pareggio ma dobbiamo crescere, dispiace per i tifosi che sono venuti fin qui”.