Il messaggio di Giovanni Di Lorenzo ai tifosi del Napoli dopo l’espulsione contro il Manchester City, nella prima giornata di Champions

L’esordio in Champions League del Napoli di Conte non è andato come sognato. Nonostante un buon inizio da parte dei campioni d’Italia, l’espulsione di Di Lorenzo nel corso del primo tempo ha finito per condizionare il match, deciso da un gol di Haaland e da Doku.

Il capitano degli azzurri ha affidato al suo account Instagram un messaggio per i tifosi: “Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League“.

Nonostante l’inferiorità numerica, Di Lorenzo ha commentato soddisfatto la prestazione: “Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Abbiamo altre 7 partite e sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli“.

La squadra di Conte è attesa in Champions League dalla sfida al Maradona contro lo Sporting, prima della trasferta di Eindhoven contro il PSV.