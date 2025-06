Italia, Di Lorenzo: “Il Mondiale è obbligatorio. Acerbi? La maglia azzurra prima di tutto”

Giovanni Di Lorenzo, Italia (Imago)

Le parole di Giovanni Di Lorenzo dal ritiro dell’Italia in vista dell’esordio nel girone I di qualificazioni ai Mondiali del 2026

Smaltiti i festeggiamenti per il secondo Scudetto vinto da capitano del Napoli, Di Lorenzo si prepara a tornare di nuovo in campo con la maglia della Nazionale.

L’Italia debutta nel torneo di qualificazioni ai Mondiali del 2026. E si ritrova già a dover inseguire le avversarie già scese in campo nei primi turni.

Dopo due giornate, infatti, la classifica del gruppo I vede in testa con 6 punti la Norvegia, avversario diretto per il primo posto che gli azzurri affronteranno venerdì 6 giugno alle ore 20:45. Seguono Estonia e Israele a 3 punti, chiude la Moldavia a quota 0.

Dunque, risulta subito fondamentale approcciare al meglio il doppio impegno consecutivo a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldavia.

“Acerbi? Questioni personali, la maglia azzurra oltre tutto”

Queste le parole pronunciate da Giovanni Di Lorenzo in vista di Norvegia-Italia: “Sarà una partita difficile, tosta, la qualificazione passa tanto dal match di Oslo. La concentrazione e il focus del gruppo è massimo per disputare una grande partita“.

Il difensore ha parlato della questione che ha riguardato Francesco Acerbi: “Sono questioni personali, io posso solo dire che stare qui è un piacere e un onore per tutti i ragazzi che sono in Nazionale. La maglia azzurra è un qualcosa più alto di tutto“.

Giovanni Di Lorenzo, Napoli (Imago)

“L’Italia deve andare al Mondiale”

Di Lorenzo ha continuato parlando del valore della maglia dell’Italia: “Quando si viene qui a Coverciano ti ricarichi, l’entusiasmo è sempre molto alto. È bello indossare la maglia della Nazionale“.

Il terzino ha parlato del prossimo Mondiale: “Io voglio giocarlo. L’Italia non può mancare il Mondiale per tre volte di fila“. Di Lorenzo ha lodato Gianluigi Donnarumma: “Credo sia uno dei migliori tre portieri al mondo se non il migliore per quanto fatto vedere in questa Champions League“.

PSG, Donnarumma (Imago)

“Scudetto a Napoli emozionante, felice che Conte sia rimasto”

Il capitano del Napoli ha commentato la vittoria dello scudetto e la permanenza di Antonio Conte: “Vincere due volte di fila in tre anni non è cosa da poco e vedere tutta quella gente durante la parata è stato davvero bellissimo”.

Sull’allenatore Di Lorenzo ha detto: “Non ho mai avuto dubbi sulla sua permanenza di Conte, sono davvero felice che sia rimasto“.