Primo sospiro di sollievo in casa Napoli: gli esami strumentali di questa mattina hanno escluso lesioni al legamento crociato per Di Lorenzo

La grande paura lascia spazio a un cauto ottimismo. Dopo le immagini drammatiche di ieri sera al “Maradona” e le lacrime che avevano fatto temere il peggio, arrivano le prime sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. I primi esami strumentali effettuati questa mattina hanno escluso lesioni al legamento crociato, diagnosticando invece una distorsione di secondo grado al ginocchio.

Una notizia accolta con un enorme sospiro di sollievo da Antonio Conte e da tutto l’ambiente azzurro, che nelle ore successive alla vittoria per 2-1 sulla Fiorentina avevano vissuto con il fiato sospeso.

L’infortunio è avvenuto intorno alla mezz’ora del primo tempo della sfida contro i viola. Nel tentativo di contrastare l’inserimento del centrocampista viola Giovanni Fabbian, il ginocchio del capitano azzurro ha subito una torsione innaturale, rimanendo impuntato sul terreno di gioco. La reazione immediata di Di Lorenzo – mani sul volto e richiesta urgente dei soccorsi – e l’uscita in barella tra le lacrime avevano fatto calare il gelo sullo stadio, con lo stesso Conte che nel post-partita aveva ammesso di temere l’interessamento dei legamenti.

Scongiurata l’operazione chirurgica, inizia ora il percorso riabilitativo. Per una distorsione di secondo grado (che implica una lesione parziale del legamento, ma non la rottura completa), i tempi di recupero standard si aggirano solitamente tra le 4 e le 6 settimane per la ripresa dell’attività agonistica.

Il comunicato del Napoli

Il Napoli comunica ufficialmente le condizioni del proprio capitano: “Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo”.