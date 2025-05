Venezia, Di Francesco: “Visita a Superga? Ho capito il significato del cuore granata”

Le parole di Eusebio Di Francesco nell’intervista rilasciata nel pre partita di Torino-Venezia, anticipo di giornata

Il 35° turno del campionato di Serie A inizia dallo stadio Olimpico Grande Torino dove i padroni di casa ospitano il Venezia.

Poco prima del fischio d’inizio, l’allenatore degli arancioneroverdi ha parlato ai microfoni di Sky Sport e di DAZN.

Queste le sue parole: “Ragioniamo sempre come se stessimo partecipando a un mini-torneo una partita dopo l’altra. Abbiamo optato per una precisa scelta comunicativa coi ragazzi“.

Sulla coppia titolare Yeboah-Gytkjaer: “Dubbi in attacco? Ho scelto in base a ciò che ho visto in allenamento e al minutaggio di ciascun ragazzo”.

Christian Gytkjaer, Venezia (Imago)

Le parole dell’allenatore del Venezia

Sulla partita contro la squadra granata, ha detto: “Conosciamo il potenziale del Torino, ma ogni partita è una storia a sé. È un po’ un fortino il loro stadio in questo momento“.

Infine Di Francesco ha raccontato la visita effettuata a Superga con una delegazione del Venezia: “Non ero mai andato, da uomini di sport è un gesto dovuto, è stato veramente un piacere. Oggi ho veramente capito cosa significhi la fede granata, il cuore granata. Il grande rispetto e legame che c’è tra loro e le persone che non ci sono più per la strage di Superga”.