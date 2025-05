Lo sfogo di Eusebio Di Francesco dopo il pareggio per 1-1 tra il Torino e il suo Venezia

La prima partita della 35esima giornata di Serie A è terminata con il pareggio per 1-1 tra Torino e venezia.

Al termine dei 90′, l’allenatore del Venezia ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Di Francesco sul rigore concesso al Torino: “Io vedo che gli episodi sono sempre sfavorevoli dalla nostra parte. Idzes dove deve mettersi le mani? La prendiamo sempre noi in quel posto e sono stufo. Sicuramente i cambi non mi hanno dato ciò che volevo ma io ancora non ho capito come si gestiscono le partite. Non ci sto, c’è un mazzo dietro ogni partita importante, fate sbagliare noi. Su questi errori continui non ci sto“.

Ha proseguito: “Al di là dei nostri difetti, per quello che abbiamo messo in campo nel girone di ritorno non abbiamo ottenuto quanto meritavamo. Sono stanco di venire ogni volta qua e dovermi lamentare, sapete quanto mi piace parlare di calcio, ma così non si può continuare. Tutto ciò mi fa rabbia e non riesco ad accettarlo“.

Le parole di Di Francesco su Vanoli

Eusebio di Francesco ha parlato di quanto successo a Vanoli: “La salute è la cosa più importante. Ha fatto preoccupare tutti“.