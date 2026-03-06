Di Biagio: “Nazionale? La maglia pesa. Milan-Inter sarà una sfida molto aperta”

Dall’attuale esperienza con l’Arabia Saudita Under 23 al derby della Madonnina: le parole di Luigi Di Biagio a Sky Sport Unplugged

Con il derby della Madonnina sempre più vicino, l’ex nerazzurro e attuale ct dell’Arabia Saudita U23 Luigi Di Biagio ha presentato così la sfida al vodcast Sky Sport Unplugged: “Sarà una partita molto bella, com’è giusto che sia per un derby, molto aperta. Sono due squadre che stanno facendo molto bene. L’Inter sta facendo benissimo in campionato, mentre il Milan sta facendo il massimo. Mi aspetto una partita aperta perché non potrebbe essere altrimenti. Entrambe proveranno a vincerla, forse più i rossoneri“.

L’attuale CT dell’Arabia Saudita Under 23 ha poi proseguito ricordando alcuni momenti dell’esperienza in Nazionale Under 21, concentrandosi in particolare sul rapporto con Mattia Caldara, anche lui intervenuto durante l’episodio (QUI le sue parole): “Quando giocava a Cesena ha iniziato a venire con noi. All’inizio giocava poco, poi è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Ha fatto anche un Europeo molto bene. Gli dicevo sempre che doveva essere meno timido e più spregiudicato, perché lui aveva un potenziale importante. Una parte lo ha dimostrato, l’altra purtroppo non è riuscito per via degli infortuni”.

Di Biagio ha toccato diversi temi durante la puntata, spostandosi anche sul campionato e la lotta Champions, e non ha nascosto la sua preferenza: “La situazione è complicata, perché la Roma sta facendo molto bene e non molla. Poi ha un allenatore (Gasperini, ndr) che Mattia (Caldara, ndr) conosce molto bene, che tiene tutti sulla corda. Domenica io ho visto una grande Roma contro la Juve, credo fossero anni che non vedevo una squadra così coraggiosa, che va ad attaccare la metà campo avversaria in maniera così intensa. In Champions spero che ci vadano i giallorossi, ovviamente. Anche se l’arrivo di Spalletti alla Juventus ha rimesso parzialmente le cose a posto“.

Da Roma a… Genova, ma sempre con un legame giallorosso: Di Biagio ha parlato anche di Daniele De Rossi e del suo percorso sulla panchina rossoblù: “Fa sempre strano vedere Daniele in panchina con lo stemma di un’altra squadra che non sia la Roma. Era già successo in passato, e sicuramente farà una grande carriera anche con altre squadre. Anche se a Roma secondo me, si spera sempre che lui possa tornare un giorno, per terminare ciò che stava iniziando. Credo che però lui abbia solamente la testa sul campo“.

Di Biagio a Sky Sport Unplugged: “L’Italia ha bisogno del Mondiale. Sull’Arabia Saudita…”

L’ex CT dell’Italia U21 ha commentato il playoff che attende la Nazionale a fine marzo: “Per parlare di formazione bisognerebbe viverla ogni giorno. Io per quel poco che l’ho vissuta, credo che bisogna affidarsi ai giocatori che stanno meglio. Ogni tanto sento Rino, spero tanto che la Nazionale possa andare al Mondiale, ne abbiamo veramente bisogno. Però non mi sento di proporre una formazione ideale, perché anche proponendo qualche novità, con giocatori che magari adesso stan facendo bene in campionato, poi la maglia della Nazionale pesa, e non riescono a reggere la pressione”.

Infine Di Biagio ha raccontato proprio l’esperienza con l’Arabia Saudita U23, di cui è tutt’ora commissario tecnico: “È incredibile. Chiaro che all’inizio serva un po’ di pazienza per capire come andare a incidere su questi ragazzi. Non puoi andare lì e cambiare alcune cose che per noi possono essere basilari, come l’alimentazione, la cultura. Tra il primo e il secondo tempo a volte, capita che devono pregare e tu magari non puoi parlare. Devi anche fare attenzione ai nomi, essendo che quasi tutti ne hanno almeno quattro. A giugno abbiamo fatto un torneo in Francia, siamo arrivati secondi eliminando la Danimarca, il Mali e Panama, perdendo solo con la Francia. Le cose stanno andando bene, ma è ovvio che adesso quella zona del mondo è un po’ ‘pericolante’, dovrò tornare tra un paio di giorni”.