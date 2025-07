Devis Vásquez è un nuovo giocatore della Roma: è ufficiale

Devis Vásquez è un nuovo giocatore della Roma

La Roma accoglie tra i pali un nuovo portiere. Dopo aver risolto il proprio contratto con il Milan, Devis Vásquez è adesso pronto per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Ricoprirà il ruolo di secondo portiere del club.

Il portiere colombiano ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 di giugno del 2027.

In carriera Vásquez ha vestito le maglie di Ascoli, Empoli e Sheffield Wednesday in prestito dal Milan. Prima di arrivare in Italia in rossonero invece ha giocato per i paraguaiani del Guarani.

Nel comunicato ufficiale della Roma, si legge: “Il portiere ha firmato un contratto biennale con il Club fino al 30 giugno 2027. Nato a Barranquilla in Colombia il 12 maggio del 1998, l’estremo difensore nell’ultima stagione ha difeso i pali dell’Empoli in Serie A collezionando 32 presenze. Vasquez ha scelto la maglia numero 32, sarà il secondo calciatore colombiano della storia giallorossa dopo Victor Ibarbo. Benvenuto a Roma, Devis!”.