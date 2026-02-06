Devis Vásquez lascia la Roma: andrà al Beşiktaş
Devis Vásquez lascia la Roma e si trasferisce in Turchia: è fatta per il suo passaggio al Beşiktaş
Nuova avventura per il portiere della Roma Devis Vásquez: è fatta per il suo trasferimento al Beşiktaş.
Il calciatore colombiano lascia così l’Italia dopo 2 anni e mezzo, trascorsi tra Milan, Ascoli, Empoli e Roma.
In Turchia Vásquez incontrerà altre vecchie conoscenze del nostro calcio, come El Bilal Touré, Cengiz Ünder, Kristjan Asllani e l’ex Juventus Tiago Djaló.