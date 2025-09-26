Deulofeu: “Voglio fare la storia, il mio è un miracolo”

Le dichiarazioni di Gerard Deulofeu sull’infortunio al ginocchio.

Gerard Deulofeu torna a parlare del suo infortunio ai microfoni di Flashscore speranzoso di poter tornare in campo quando la cartilagine del suo ginocchio destro si rigenererà abbastanza.

“Sarà molto difficile, ma voglio fare la storia. Penso di poter essere il giocatore che è stato indisponibile per più tempo e che è riuscito a tornare in campo. Sarebbe un record magnifico e bellissimo per me. E voglio farlo per la mia famiglia e per i miei figli. Sono nati sapendo che sono un calciatore e ora che sono un po’ più grandi mi chiedono di tornare, e questo mi spezza il cuore“, ha esordito.

Continua poi: “Bisogna guarire nella zona della cartilagine, perché senza di essa, con l’urto osso contro osso, sarebbe impossibile tornare a giocare“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete.

Le parole di Deulofeu

E poi una buona notizia: “Ma tutta la cartilagine sta meglio e ora dobbiamo pulire l’area e mettere massa muscolare affinché io possa sentirmi meglio e allenarmi mattina e sera. Prima mi allenavo un giorno e dovevo fermarmi per altri due. Ora il ginocchio sta reagendo bene e, anche se vedo molto lontano il ritorno, questo è un buon indicatore“.

Come spiega, “è più di una lesione, è qualcosa di più vicino a un’invalidità permanente, ad avere una protesi nel ginocchio. Ci sono giorni e giorni, e devi avere molta pazienza, stare a casa con la tua famiglia per bilanciare la tua mente emotivamente. Non riesco a contare il numero di volte in cui ho pensato di smettere… ma ho anche un’équipe alle spalle, esperti di psiconeuroimmunologia su cui faccio affidamento. Sarà molto difficile per me arrendermi o gettare la spugna. Il mio è un miracolo e ci proverò fino all’ultimo“.