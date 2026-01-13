Serie A, le designazioni per i recuperi
Le designazioni per i quattro recuperi che chiudono il programma della sedicesima giornata di Serie A: il quadro completo
Due giorni dal sapore di Scudetto. Le tre principali contendenti – a oggi – per lo Scudetto scendono in campo per chiudere il programma della sedicesima giornata di Serie A, dopo i rinvii causati dalla Supercoppa Italiana.
Sarà il Napoli di Conte la prima a scendere in campo, ospitando il Parma per tornare alla vittoria dopo i pareggi contro Hellas Verona e Inter. Nerazzurri in campo, invece, qualche ora dopo: a San Siro arriva il Lecce.
La sfida tra Hellas Verona e Bologna apre il quadro del giovedì, con i rossoblù in campo al Bentegodi alle ore 18:30. Chiude il programma la sfida tra Como e Milan del Sinigaglia.
Di seguito le designazioni complete per le quattro partite.
Gli arbitri delle quattro partite
NAPOLI-PARMA (Mercoledì 14 gennaio, ore 18:30)
Arbitro: Fabbri
VAR: Gariglio
INTER-LECCE (Mercoledì 14 gennaio, ore 20:45)
Arbitro: Maresca
VAR: Maggioni
HELLAS VERONA-BOLOGNA (Giovedì 15 gennaio, ore 18:30)
Arbitro: Mariani
VAR: Camplone
COMO-MILAN (Giovedì 15 gennaio, ore 20:45)
Arbitro: Guida
VAR: Doveri