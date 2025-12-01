Coppa Italia, le designazioni arbitrali degli ottavi di finale
Le designazioni arbitrali in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia: Guida scelto per Lazio-Milan
Aspettando il posticipo di Serie A tra Bologna e Cremonese, sono state diffuse le squadre arbitrali che scenderanno in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Sono 6 i match in programma. Martedì 2 dicembre ci sarà la sfida tra Juventus e Udinese all’Allianz Stadium di Torino.
Mercoledì 3 dicembre invece scenderanno in campo Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia. A chiudere il programma giovedì 4 dicembre saranno Bologna-Parma e Lazio-Milan.
Di seguito ecco le designazione arbitrali.
Coppa Italia, le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale
JUVENTUS – UDINESE, Martedì 02/12 ore 21.00
Arbitro: Fourneau
Var: Giua
ATALANTA – GENOA, Mercoledì 03/12 ore 15:00
Arbitro: Perri
Var: Pronetta
NAPOLI – CAGLIARI, Mercoledì 03/12 ore 18:00
Arbitro: Sacchi J.L
Var: Camplone
INTER – VENEZIA, Mercoledì 03/12 ore 21:00
Arbitro: Di Marco
Var: Nasca
BOLOGNA – PARMA, Giovedì 04/12 h. 18.00
Arbitro: Tremolada
Var: Baroni
LAZIO – MILAN, Giovedì 04/12 h. 21.00
Arbitro: Guida
Var: Pezzuto