Marco Guida (imago)

Le designazioni arbitrali in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia: Guida scelto per Lazio-Milan

Aspettando il posticipo di Serie A tra Bologna e Cremonese, sono state diffuse le squadre arbitrali che scenderanno in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sono 6 i match in programma. Martedì 2 dicembre ci sarà la sfida tra Juventus e Udinese all’Allianz Stadium di Torino.

Mercoledì 3 dicembre invece scenderanno in campo Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia. A chiudere il programma giovedì 4 dicembre saranno Bologna-Parma e Lazio-Milan.

Di seguito ecco le designazione arbitrali.

Coppa Italia, le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale

JUVENTUS – UDINESE, Martedì 02/12 ore 21.00

Arbitro: Fourneau

Var: Giua

ATALANTA – GENOA, Mercoledì 03/12 ore 15:00

Arbitro: Perri

Var: Pronetta

NAPOLI – CAGLIARI, Mercoledì 03/12 ore 18:00

Arbitro: Sacchi J.L

Var: Camplone

INTER – VENEZIA, Mercoledì 03/12 ore 21:00

Arbitro: Di Marco

Var: Nasca

BOLOGNA – PARMA, Giovedì 04/12 h. 18.00

Arbitro: Tremolada

Var: Baroni

LAZIO – MILAN, Giovedì 04/12 h. 21.00

Arbitro: Guida

Var: Pezzuto