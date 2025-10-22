Serie A, le designazioni dell’8ª giornata: per Napoli-Inter c’è Mariani
Le designazioni per l’8^ giornata di Serie A
Dopo il weekend avaro di gol, riparte la Serie A. Il big match dell’8^ giornata sarà sicuramente Napoli–Inter, con la sfida del Maradona che vedrà di fronte le due squadre che si sono contese lo scorso Scudetto fino all’ultima giornata. Sarà Maurizio Mariani l’arbitro della partita.
Sfida da ex per Igor Tudor, che torna all’Olimpico contro la Lazio. Sarà Andrea Colombo l’arbitro della sfida dell’Olimpico, che chiuderà l’ottava giornata di Serie A.
Apre il programma invece la sfida tra il Milan capolista e il Pisa, che vuole fare punti per allontanarsi dall’ultimo posto in classifica. A San Siro arbitra Luca Zufferli.
Di seguito le designazioni complete per l’ottava giornata di Serie A.
Serie A, le designazioni per l’ottava giornata
MILAN-PISA (venerdì 24 ottobre, ore 20:45)
Arbitro: Luca Zufferli
VAR: Matteo Gariglio
PARMA-COMO (sabato 25 ottobre, ore 15:00)
Arbitro: Daniele Chiffi
VAR: Paolo Silvio Mazzoleni
UDINESE-LECCE (sabato 25 ottobre, ore 15:00)
Arbitro: Ermanno Feliciani
VAR: Lorenzo Maggioni
NAPOLI-INTER (sabato 25 ottobre, ore 18:00)
Arbitro: Maurizio Mariani
VAR: Valerio Marini
CREMONESE-ATALANTA (sabato 25 ottobre, ore 20:45)
Arbitro: Alberto Ruben Arena
VAR: Gianluca Aureliano
TORINO- GENOA (domenica 26 ottobre, ore 12:30)
Arbitro: Kevin Bonacina
VAR: Marco Di Bello
HELLAS VERONA-CAGLIARI (domenica 26 ottobre, ore 15:00)
Arbitro: Federico Dionisi
VAR: Daniele Doveri
SASSUOLO-ROMA (domenica 26 ottobre, ore 15:00)
Arbitro: Gianluca Manganiello
VAR: Ivano Pezzuto
FIORENTINA-BOLOGNA (domenica 26 ottobre, ore 18:00)
Arbitro: Federico La Penna
VAR: Daniele Paterna
LAZIO-JUVENTUS (domenica 26 ottobre, ore 20:45)
Arbitro: Andrea Colombo
VAR: Francesco Meraviglia