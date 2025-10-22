Le designazioni per l’8^ giornata di Serie A

Dopo il weekend avaro di gol, riparte la Serie A. Il big match dell’8^ giornata sarà sicuramente Napoli–Inter, con la sfida del Maradona che vedrà di fronte le due squadre che si sono contese lo scorso Scudetto fino all’ultima giornata. Sarà Maurizio Mariani l’arbitro della partita.

Sfida da ex per Igor Tudor, che torna all’Olimpico contro la Lazio. Sarà Andrea Colombo l’arbitro della sfida dell’Olimpico, che chiuderà l’ottava giornata di Serie A.

Apre il programma invece la sfida tra il Milan capolista e il Pisa, che vuole fare punti per allontanarsi dall’ultimo posto in classifica. A San Siro arbitra Luca Zufferli.

Di seguito le designazioni complete per l’ottava giornata di Serie A.

Serie A, le designazioni per l’ottava giornata

MILAN-PISA (venerdì 24 ottobre, ore 20:45)

Arbitro: Luca Zufferli

VAR: Matteo Gariglio

PARMA-COMO (sabato 25 ottobre, ore 15:00)

Arbitro: Daniele Chiffi

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

UDINESE-LECCE (sabato 25 ottobre, ore 15:00)

Arbitro: Ermanno Feliciani

VAR: Lorenzo Maggioni

NAPOLI-INTER (sabato 25 ottobre, ore 18:00)

Arbitro: Maurizio Mariani

VAR: Valerio Marini

CREMONESE-ATALANTA (sabato 25 ottobre, ore 20:45)

Arbitro: Alberto Ruben Arena

VAR: Gianluca Aureliano

TORINO- GENOA (domenica 26 ottobre, ore 12:30)

Arbitro: Kevin Bonacina

VAR: Marco Di Bello

HELLAS VERONA-CAGLIARI (domenica 26 ottobre, ore 15:00)

Arbitro: Federico Dionisi

VAR: Daniele Doveri

SASSUOLO-ROMA (domenica 26 ottobre, ore 15:00)

Arbitro: Gianluca Manganiello

VAR: Ivano Pezzuto

FIORENTINA-BOLOGNA (domenica 26 ottobre, ore 18:00)

Arbitro: Federico La Penna

VAR: Daniele Paterna

LAZIO-JUVENTUS (domenica 26 ottobre, ore 20:45)

Arbitro: Andrea Colombo

VAR: Francesco Meraviglia