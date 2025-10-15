Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, le designazioni arbitrali per la 7ª giornata

Redazione 15 Ottobre 2025
Arbitro Serie A (Imago)
Le designazioni arbitrali della 7ª giornata di Serie A: ecco chi dirigerà Roma-Inter.

Con la Serie A ormai nel vivo, ci si proietta al prossimo weekend di campionato dopo la sosta per le nazionli: la 7ª giornata si preannuncia ricca di sfide interessanti e big match da non perdere.

Tra le partite più attese spiccano Milan-Fiorentina, in programma sabato sera a San Siro, e Roma-Inter, gara di cartello che chiuderà il sabato di campionato.

A pochi giorni dal via, l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per tutte le partite del weekend.

Di seguito i nomi.

Gli arbitri della 7ª giornata

LECCE-SASSUOLO (Sabato 18/10 ore 15:00)
Arbitro: Crezzini
VAR: Mazzoleni

PISA-HELLAS VERONA (Sabato 18/10 ore 15:00)
Arbitro: Guida
VAR: Di Paolo

TORINO-NAPOLI (Sabato 18/10 ore 18:00)
Arbitro: Marcenaro
VAR: Doveri

ROMA-INTER (Sabato 18/10 ore 20:45)
Arbitro: Massa
VAR: Meraviglia

COMO-JUVENTUS (Domenica 19/10 ore 12:30)
Arbitro: Ayroldi
VAR: Maresca

CAGLIARI-BOLOGNA (Domenica 19/10 ore 15:00)
Arbitro: Marchetti
VAR: Ghersini

GENOA-PARMA (Domenica 19/10 ore 15:00)
Arbitro: Sozza
VAR: Marini

ATALANTA-LAZIO (Domenica 19/10 ore 18:00)
Arbitro: Collu
VAR: Gariglio

MILAN-FIORENTINA (Domenica 19/10 ore 20:45)
Arbitro: Marinelli
VAR: Abisso

CREMONESE-UDINESE (Lunedì 20/10 ore 20:45)
Arbitro: Fabbri
VAR: La Penna