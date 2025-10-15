Serie A, le designazioni arbitrali per la 7ª giornata
Le designazioni arbitrali della 7ª giornata di Serie A: ecco chi dirigerà Roma-Inter.
Con la Serie A ormai nel vivo, ci si proietta al prossimo weekend di campionato dopo la sosta per le nazionli: la 7ª giornata si preannuncia ricca di sfide interessanti e big match da non perdere.
Tra le partite più attese spiccano Milan-Fiorentina, in programma sabato sera a San Siro, e Roma-Inter, gara di cartello che chiuderà il sabato di campionato.
A pochi giorni dal via, l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per tutte le partite del weekend.
Di seguito i nomi.
Gli arbitri della 7ª giornata
LECCE-SASSUOLO (Sabato 18/10 ore 15:00)
Arbitro: Crezzini
VAR: Mazzoleni
PISA-HELLAS VERONA (Sabato 18/10 ore 15:00)
Arbitro: Guida
VAR: Di Paolo
TORINO-NAPOLI (Sabato 18/10 ore 18:00)
Arbitro: Marcenaro
VAR: Doveri
ROMA-INTER (Sabato 18/10 ore 20:45)
Arbitro: Massa
VAR: Meraviglia
COMO-JUVENTUS (Domenica 19/10 ore 12:30)
Arbitro: Ayroldi
VAR: Maresca
CAGLIARI-BOLOGNA (Domenica 19/10 ore 15:00)
Arbitro: Marchetti
VAR: Ghersini
GENOA-PARMA (Domenica 19/10 ore 15:00)
Arbitro: Sozza
VAR: Marini
ATALANTA-LAZIO (Domenica 19/10 ore 18:00)
Arbitro: Collu
VAR: Gariglio
MILAN-FIORENTINA (Domenica 19/10 ore 20:45)
Arbitro: Marinelli
VAR: Abisso
CREMONESE-UDINESE (Lunedì 20/10 ore 20:45)
Arbitro: Fabbri
VAR: La Penna