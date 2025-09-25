Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, le designazioni arbitrali per la 5ª giornata

Redazione 25 Settembre 2025
Daniele Chiffi, arbitro (Imago)

Le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Milan-Napoli e Juventus-Milan

Con i sedicesimi di Coppa Italia in procinto di concludersi, ci si inizia a proiettarsi al prossimo weekend di Serie A.

Sarà un fine settimana, quello che coincide con la 5ª giornata di campionato, ricco di partite entusiasmanti tra cui spiccano due big match.

Da un lato quello tra Milan e Napoli, le due squadre più in forma di questa Serie A che si sfideranno a San Siro per la testa della classifica; dall’altro Juventus e Atalanta, che scenderanno in campo nel pomeriggio di sabato.

A due giorni dall’inizio del turno, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite del weekend.

Gli arbitri della 4ª giornata

Como-Cremonese (Sabato 27/09 ore 15:00)
Arbitro: Di Bello
VAR: Di Paolo

Juventus-Atalanta (ore 18:00)
Arbitro: Sozza
VAR: Meraviglia

Cagliari-Inter (ore 20:45)
Arbitro: Piccinini
VAR: Doveri

Sassuolo-Udinese (Domenica 28/09 ore 12:30)
Arbitro: Perenzoni
VAR: Gariglio

Roma-Hellas Verona (ore 15:00)
Arbitro: Feliciani
VAR: Ghersini

Pisa-Fiorentina (ore 15:00)
Arbitro: Manganiello
VAR: Pezzuto

Lecce-Bologna (ore 18:00)
Arbitro: Fourneau
VAR: La Penna

Milan-Napoli (ore 20:45)
Arbitro: Chiffi
VAR: Marini

Parma-Torino (Lunedì 19/09 ore 18:30)
Arbitro: Collu
VAR: Maggioni

Genoa-Lazio (ore 20:45)
Arbitro: Ayroldi
VAR: Abisso