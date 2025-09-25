Serie A, le designazioni arbitrali per la 5ª giornata
Le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Milan-Napoli e Juventus-Milan
Con i sedicesimi di Coppa Italia in procinto di concludersi, ci si inizia a proiettarsi al prossimo weekend di Serie A.
Sarà un fine settimana, quello che coincide con la 5ª giornata di campionato, ricco di partite entusiasmanti tra cui spiccano due big match.
Da un lato quello tra Milan e Napoli, le due squadre più in forma di questa Serie A che si sfideranno a San Siro per la testa della classifica; dall’altro Juventus e Atalanta, che scenderanno in campo nel pomeriggio di sabato.
A due giorni dall’inizio del turno, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite del weekend.
Gli arbitri della 4ª giornata
Como-Cremonese (Sabato 27/09 ore 15:00)
Arbitro: Di Bello
VAR: Di Paolo
Juventus-Atalanta (ore 18:00)
Arbitro: Sozza
VAR: Meraviglia
Cagliari-Inter (ore 20:45)
Arbitro: Piccinini
VAR: Doveri
Sassuolo-Udinese (Domenica 28/09 ore 12:30)
Arbitro: Perenzoni
VAR: Gariglio
Roma-Hellas Verona (ore 15:00)
Arbitro: Feliciani
VAR: Ghersini
Pisa-Fiorentina (ore 15:00)
Arbitro: Manganiello
VAR: Pezzuto
Lecce-Bologna (ore 18:00)
Arbitro: Fourneau
VAR: La Penna
Milan-Napoli (ore 20:45)
Arbitro: Chiffi
VAR: Marini
Parma-Torino (Lunedì 19/09 ore 18:30)
Arbitro: Collu
VAR: Maggioni
Genoa-Lazio (ore 20:45)
Arbitro: Ayroldi
VAR: Abisso