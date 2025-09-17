Serie A, le designazioni arbitrali per la 4ª giornata
Dopo la Champions League, torna la Serie A: di seguito le designazioni di tutti gli arbitri che scenderanno in campo nella 4ª giornata
Non ci sono solo le formazioni di Serie A a scendere in campo: a prepararsi ci sono anche i direttori di gara.
Weekend, quello della 4ª giornata di campionato, che vedrà diverse partite interessanti.
Dalle prime della classe impegnate in campi difficili fino a Fiorentina-Como e, soprattutto, il derby della Capitale tra Lazio e Roma.
Ma chi arbitrerà? Di seguito tutte le squadre scelte per il quarto turno di campionato.
Arbitri, tutte le designazioni per la 4ª giornata
LECCE-CAGLIARI (venerdì 19 settembre alle 20.45)
ZUFFERLI
DI GIOIA-YOSHIKAWA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
BOLOGNA-GENOA (sabato 20 settembre alle 15)
COLLU
MORO-LUCIANI
IV: J.L. SACCHI
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
HELLAS VERONA-JUVENTUS (sabato 20 settembre alle 18)
RAPIANO
DEI GIUDICI-BAHRI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: MASSA
UDINESE-MILAN (sabato 20 settembre alle 20:45)
DOVERI
CECCONI-SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
LAZIO-ROMA (domenica 21 settembre alle 12.30)
SOZZA
BACCINI-VECCHI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSA
TORINO-ATALANTA (domenica 21 settembre alle 15)
COLOMBO
ZINGARELLI-BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: GUIDA
AVAR: MARESCA
CREMONESE-PARMA (domenica 21 settembre alle 15)
LA PENNA
ROSSI M. – ROSSI C.
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: NASCA
FIORENTINA-COMO (domenica 21 settembre alle 18)
BONACINA
CAPALDO-POLITI
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER-SASSUOLO (domenica 21 settembre alle 20.45)
MARINELLI
MONDIN – ROSSI L.
IV: PERRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI-PISA (lunedì 22 settembre alle 20.45)
CREZZINI
COSTANZO-MASTRODONATO
IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA