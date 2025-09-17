Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, le designazioni arbitrali per la 4ª giornata

Redazione 17 Settembre 2025
Arbitro Serie A (Imago)
Dopo la Champions League, torna la Serie A: di seguito le designazioni di tutti gli arbitri che scenderanno in campo nella 4ª giornata

Non ci sono solo le formazioni di Serie A a scendere in campo: a prepararsi ci sono anche i direttori di gara.

Weekend, quello della 4ª giornata di campionato, che vedrà diverse partite interessanti.

Dalle prime della classe impegnate in campi difficili fino a Fiorentina-Como e, soprattutto, il derby della Capitale tra Lazio e Roma.

Ma chi arbitrerà? Di seguito tutte le squadre scelte per il quarto turno di campionato.

Arbitri, tutte le designazioni per la 4ª giornata

LECCE-CAGLIARI (venerdì 19 settembre alle 20.45)

ZUFFERLI
DI GIOIA-YOSHIKAWA

IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA

BOLOGNA-GENOA (sabato 20 settembre alle 15)

COLLU
MORO-LUCIANI

IV: J.L. SACCHI
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI

HELLAS VERONA-JUVENTUS (sabato 20 settembre alle 18)

RAPIANO
DEI GIUDICI-BAHRI

IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: MASSA

UDINESE-MILAN (sabato 20 settembre alle 20:45)

DOVERI
CECCONI-SCATRAGLI

IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR:  MARESCA

LAZIO-ROMA (domenica 21 settembre alle 12.30)

SOZZA
BACCINI-VECCHI

IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSA

TORINO-ATALANTA (domenica 21 settembre alle 15)

COLOMBO
ZINGARELLI-BIANCHINI

IV: ARENA
VAR: GUIDA
AVAR: MARESCA

Pallone della Serie A (Imago)
Tutte le squadre in campo

CREMONESE-PARMA (domenica 21 settembre alle 15)

LA PENNA
ROSSI M. – ROSSI C.

IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: NASCA

FIORENTINA-COMO (domenica 21 settembre alle 18)

BONACINA
CAPALDO-POLITI

IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO

INTER-SASSUOLO (domenica 21 settembre alle 20.45)

MARINELLI
MONDIN – ROSSI L.

IV: PERRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: CHIFFI

NAPOLI-PISA (lunedì 22 settembre alle 20.45)

CREZZINI
COSTANZO-MASTRODONATO

IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA