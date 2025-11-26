Serie A, le designazioni della 13ª giornata: a Massa il big match Roma-Napoli
Le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di Serie A: scelte le squadre per il big match tra Roma e Napoli ma non solo
Dopo gli impegni in Europa per diverse delle squadre della Serie A, sono state diffuse le squadre arbitrali che scenderanno in campo per il 13° turno di campionato.
Diversi i big match in programma: da quelli al vertice tra Roma e Napoli e Milan-Lazio, ci saranno anche sfide delicate di bassa classifica.
Tanti punti determinanti in palio per le formazioni, impegnate nel raggiungere i propri obiettivi in questa stagione.
Per questo l’AIA ha reso ufficiali le designazioni per il prossimo turno di Serie A, che si aprirà venerdì sera alle 28 novembre e chiuderà lunedì 1 dicembre.
Serie A, le designazioni arbitrali per la 13ª giornata
COMO-SASSUOLO, venerdì 28 novembre alle 20:45
Arbitro: Marchetti
Var: Ghersini
GENOA-H. VERONA, sabato 29 novembre alle 15
Arbitro: Fabbri
Var: Mazzoleni
PARMA-UDINESE, sabato 29 novembre alle 15
Arbitro: Piccinini
Var: Prontera
JUVENTUS-CAGLIARI, sabato 29 novembre alle 18
Arbitro: Crezzini
Var: Di Bello
MILAN-LAZIO, sabato 29 novembre alle 20:45
Arbitro: Collu
Var: Di Paolo
LECCE-TORINO, domenica 30 novembre alle 12:30
Arbitro: Mariani
Var: Marini
PISA-INTER, domenica 30 novembre alle 15
Arbitro: Guida
Var: Paterna
ATALANTA-FIORENTINA, domenica 30 novembre alle 18
Arbitro: Marcenaro
Var: Camplone
ROMA-NAPOLI, domenica 30 novembre alle 20:45
Arbitro: Massa
Var: Aureliano
BOLOGNA-CREMONESE, lunedì 1 dicembre alle 20:45
Arbitro: Feliciani
Var: Gariglio