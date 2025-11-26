Le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di Serie A: scelte le squadre per il big match tra Roma e Napoli ma non solo

Dopo gli impegni in Europa per diverse delle squadre della Serie A, sono state diffuse le squadre arbitrali che scenderanno in campo per il 13° turno di campionato.

Diversi i big match in programma: da quelli al vertice tra Roma e Napoli e Milan-Lazio, ci saranno anche sfide delicate di bassa classifica.

Tanti punti determinanti in palio per le formazioni, impegnate nel raggiungere i propri obiettivi in questa stagione.

Per questo l’AIA ha reso ufficiali le designazioni per il prossimo turno di Serie A, che si aprirà venerdì sera alle 28 novembre e chiuderà lunedì 1 dicembre.

Serie A, le designazioni arbitrali per la 13ª giornata

COMO-SASSUOLO, venerdì 28 novembre alle 20:45

Arbitro: Marchetti

Var: Ghersini

GENOA-H. VERONA, sabato 29 novembre alle 15

Arbitro: Fabbri

Var: Mazzoleni

PARMA-UDINESE, sabato 29 novembre alle 15

Arbitro: Piccinini

Var: Prontera

JUVENTUS-CAGLIARI, sabato 29 novembre alle 18

Arbitro: Crezzini

Var: Di Bello

MILAN-LAZIO, sabato 29 novembre alle 20:45

Arbitro: Collu

Var: Di Paolo

LECCE-TORINO, domenica 30 novembre alle 12:30

Arbitro: Mariani

Var: Marini

PISA-INTER, domenica 30 novembre alle 15

Arbitro: Guida

Var: Paterna

ATALANTA-FIORENTINA, domenica 30 novembre alle 18

Arbitro: Marcenaro

Var: Camplone

ROMA-NAPOLI, domenica 30 novembre alle 20:45

Arbitro: Massa

Var: Aureliano

BOLOGNA-CREMONESE, lunedì 1 dicembre alle 20:45

Arbitro: Feliciani

Var: Gariglio