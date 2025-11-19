Serie A, le designazioni della 12ª giornata: a Sozza il Derby di Milano
Le designazioni arbitrali della 12ª giornata di Serie A: le scelte per il derby di Milano tra Inter e Milan e non solo
Dopo l’ultima pausa nazionali che ha visto chiudersi i gironi di qualificazione ai Mondiali, torna in campo la Serie A.
E lo farà con sfide importanti non solo per la classifica, ma anche per il tifo, come Fiorentina-Juventus, Napoli-Atalanta e soprattutto il derby di Milano tra Inter e Milan.
Tutte gare che potrebbero portare punti determinanti non solo nella lotta allo Scudetto, ma anche per le zone europee e per quelle più basse della classifica.
Per questo a pochi giorni da Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna, prime gare del 12° turno, l’AIA ha reso note tutte le designazioni ufficiali per il prossimo turno.
Serie A, le designazioni arbitrali per la 12ª giornata
CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre alle 15
Arbitro: La Penna
Var: Abisso
UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre alle 15
Arbitro: Sacchi
Var: Camplone
FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre alle 18
Arbitro: Doveri
Var: Guida
NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre alle 20:45
Arbitro: Di Bello
Var: Di Paolo
VERONA-PARMA, domenica 23 novembre alle 12:30
Arbitro: Pairetto
Var:Paterna
CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre alle 15
Arbitro: Ayroldi
Var: Pezzuto
LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre alle 18
Arbitro: Arena
Var: Serra
INTER-MILAN, domenica 23 novembre alle 20:45
Arbitro: Sozza
Var: Aureliano
TORINO-COMO, lunedì 24 novembre alle 18:30
Arbitro: Bonacina
Var: Prontera
SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre alle 20:45
Arbitro: Di Marco
Var: Gariglio