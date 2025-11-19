Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, le designazioni della 12ª giornata: a Sozza il Derby di Milano

Redazione 19 Novembre 2025
Simone Sozza (IMAGO)
Simone Sozza (IMAGO)

Le designazioni arbitrali della 12ª giornata di Serie A: le scelte per il derby di Milano tra Inter e Milan e non solo

Dopo l’ultima pausa nazionali che ha visto chiudersi i gironi di qualificazione ai Mondiali, torna in campo la Serie A.

E lo farà con sfide importanti non solo per la classifica, ma anche per il tifo, come Fiorentina-Juventus, Napoli-Atalanta e soprattutto il derby di Milano tra Inter e Milan.

Tutte gare che potrebbero portare punti determinanti non solo nella lotta allo Scudetto, ma anche per le zone europee e per quelle più basse della classifica.

Per questo a pochi giorni da Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna, prime gare del 12° turno, l’AIA ha reso note tutte le designazioni ufficiali per il prossimo turno.

Serie A, le designazioni arbitrali per la 12ª giornata

CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre alle 15
Arbitro: La Penna
Var: Abisso

UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre alle 15
Arbitro: Sacchi
Var: Camplone

FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre alle 18
Arbitro: Doveri
Var: Guida

NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre alle 20:45
Arbitro: Di Bello
Var: Di Paolo

VERONA-PARMA, domenica 23 novembre alle 12:30
Arbitro: Pairetto
Var:Paterna

Gianluca Rocchi, designatore della Serie A (Imago)
Gianluca Rocchi, designatore della Serie A (Imago)

CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre alle 15
Arbitro: Ayroldi
Var: Pezzuto

LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre alle 18
Arbitro: Arena
Var: Serra

INTER-MILAN, domenica 23 novembre alle 20:45
Arbitro: Sozza
Var: Aureliano

TORINO-COMO, lunedì 24 novembre alle 18:30
Arbitro: Bonacina
Var: Prontera

SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre alle 20:45
Arbitro: Di Marco
Var: Gariglio