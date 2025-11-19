Le designazioni arbitrali della 12ª giornata di Serie A: le scelte per il derby di Milano tra Inter e Milan e non solo

Dopo l’ultima pausa nazionali che ha visto chiudersi i gironi di qualificazione ai Mondiali, torna in campo la Serie A.

E lo farà con sfide importanti non solo per la classifica, ma anche per il tifo, come Fiorentina-Juventus, Napoli-Atalanta e soprattutto il derby di Milano tra Inter e Milan.

Tutte gare che potrebbero portare punti determinanti non solo nella lotta allo Scudetto, ma anche per le zone europee e per quelle più basse della classifica.

Per questo a pochi giorni da Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna, prime gare del 12° turno, l’AIA ha reso note tutte le designazioni ufficiali per il prossimo turno.

Serie A, le designazioni arbitrali per la 12ª giornata

CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre alle 15

Arbitro: La Penna

Var: Abisso

UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre alle 15

Arbitro: Sacchi

Var: Camplone

FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre alle 18

Arbitro: Doveri

Var: Guida

NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre alle 20:45

Arbitro: Di Bello

Var: Di Paolo

VERONA-PARMA, domenica 23 novembre alle 12:30

Arbitro: Pairetto

Var:Paterna

CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre alle 15

Arbitro: Ayroldi

Var: Pezzuto

LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre alle 18

Arbitro: Arena

Var: Serra

INTER-MILAN, domenica 23 novembre alle 20:45

Arbitro: Sozza

Var: Aureliano

TORINO-COMO, lunedì 24 novembre alle 18:30

Arbitro: Bonacina

Var: Prontera

SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre alle 20:45

Arbitro: Di Marco

Var: Gariglio