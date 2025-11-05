Serie A, le designazioni dell’11ª giornata: Zufferli arbitra il Derby della Mole
Le designazioni arbitrali dell’11ª giornata di Serie A: le scelte dell’AIA per il Derby della Mole e Inter-Lazio
Mentre deve ancora concludersi l’infrasettimanale europeo, ci si inizia a proiettare verso la prossima giornata di Serie A che può dare spunti importanti per le gerarchie del campionato.
Dopo un weekend che ha regalato diverse sorprese a livello di risultati, ci si aspetta un altro turno ricco di emozioni con due partite di cartello: il Derby della Mole e Inter-Lazio.
Da non sottovalutare poi lo scontro d’alta classifica tra Bologna e Napoli, con gli azzurri che puntano a mantenere il primato, così come la gara tra Roma e Udinese che mette in palio punti pesanti per entrambe.
A due giorni dal primo anticipo, Pisa-Cremonese, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A.
Serie A, le designazioni per l’11ª giornata
PISA-CREMONESE, venerdì 07/11, ore 20.45
Arbitro: Marcenaro
Var: Serra
COMO-CAGLIARI, sabato 08/11, ore 15.00
Arbitro: Pezzuto
Var: Aureliano
LECCE-VERONA, sabato 08/11, ore 15.00
Arbitro: Abisso
Var: Camplone
JUVENTUS-TORINO, sabato 08/11, ore 18.00
Arbitro: Zufferli
Var: La Penna
PARMA-MILAN, sabato 08/11, ore 20.45
Arbitro: Di Bello
Var: Maggioni
ATALANTA-SASSUOLO, domenica 09/11, ore 12.30
Arbitro: Crezzini
Var: Paterna
BOLOGNA-NAPOLI, domenica 09/11, ore 15.00
Arbitro: Chiffi
Var: Meraviglia
GENOA-FIORENTINA, domenica 09/11, ore 15.00
Arbitro: Guida
Var: Gariglio
ROMA-UDINESE, domenica 09/11, ore 18.00
Arbitro: Collu
Var: Dionisi
INTER-LAZIO, domenica 09/11, ore 20.45
Arbitro: Manganiello
Var: Di Paolo