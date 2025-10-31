Serie A, le designazioni della 10ª giornata: Guida per Milan-Roma
Le designazioni della 10ª giornata di Serie A.
Terminato il turno infrasettimanale, riparte subito la Serie A. Domani, sabato 1 novembre, prende il via il 10º turno di campionato.
La prima sfida sarà Udinese-Atalanta alle ore 15, seguita da Napoli-Como alle 18. In serata, alle 20:45, spazio al debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, impegnata a Cremona contro la squadra di Davide Nicola.
Domenica si apre con Verona-Inter alle 12:30, poi Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce alle 15. Alle 18 sarà la volta del derby emiliano Parma-Bologna, mentre alle 20:45 andrà in scena il big match Milan-Roma.
Chiudono la giornata i posticipi del lunedì: Sassuolo-Genoa (18:30) e Lazio-Cagliari (20:45). Di seguito tutte le designazioni arbitrali ufficiali della 10ª giornata di Serie A.
Serie A, le designazioni per la 10ª giornata
UDINESE-ATALANTA
Sabato 1 novembre, ore 15:00
Arbitro: Fabbri
VAR: Serra
NAPOLI-COMO
Sabato 1 novembre, ore 18:00
Arbitro: Zufferli
VAR: Di Bello
CREMONESE-JUVENTUS
Sabato 1 novembre, ore 20:45
Arbitro: Chiffi
VAR: Maggioni
VERONA-INTER
Domenica 2 novembre, ore 12:30
Arbitro: Doveri
VAR: Aureliano
TORINO-PISA
Domenica 2 novembre, ore 15:00
Arbitro: Arena
VAR: Camplone
FIORENTINA-LECCE
Domenica 2 novembre, ore 15:00
Arbitro: Rapuano
VAR: Massa
PARMA-BOLOGNA
Domenica 2 novembre, ore 18:00
Arbitro: Bonacina
VAR: Gariglio
MILAN-ROMA
Domenica 2 novembre, ore 20:45
Arbitro: Guida
VAR: Di Paolo
SASSUOLO-GENOA
Lunedì 3 novembre, ore 18:30
Arbitro: Feliciani
VAR: Maresca
LAZIO–CAGLIARI
Lunedì 3 novembre, ore 20:45
Arbitro: Sacchi J.L.
VAR: Paterna