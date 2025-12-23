Serie A, le designazioni per la 17ª giornata: La Penna dirige Atalanta-Inter
Le designazioni arbitrali della Serie A per la 17esima giornata: La Penna dirige la sfida tra Atalanta e Inter.
La Serie A non si ferma nemmeno durante le festività natalizie, passata la Vigilia, Natale e Santo Stefano si torna in campo per la 17esima giornata di campionato.
Si inizierà con Parma-Fiorentina, sabato 27 dicembre alle 12:30, per finire con il ritorno di De Rossi all’Olimpico per la sfida tra Roma e Genoa in programma lunedì 29 dicembre alle 20:45.
Con le prime cinque squadre a un solo punto di distanza in classifica saranno importanti i risultati di questa ultima partita del 2025. Sabato 27 la Juventus affronterà in trasferta il Pisa. Il giorno successivo poi ci saranno Milan-Verona, Cremonese-Napoli e la sfida tra Atalanta e Inter.
Di seguito, le designazioni arbitrali complete per la 17esima giornata.
Le designazioni arbitrali della 17esima giornata di Serie A
PARMA – FIORENTINA
Arbitro: GUIDA
Var: GHERSINI
LECCE – COMO
Arbitro: MARCHETTI
Var: CAMPLONE
TORINO – CAGLIARI
Arbitro: DOVERI
Var: BARONI
UDINESE – LAZIO
Arbitro: COLOMBO
Var: GARIGLIO
PISA – JUVENTUS
Arbitro: MARESCA
Var: MARINI
MILAN – VERONA
Arbitro: FABBRI
Var: MAZZOLENI
CREMONESE – NAPOLI
Arbitro: MARIANI
Var: MAGGIONI
BOLOGNA – SASSUOLO
Arbitro: SACCHI J.L.
Var: DI PAOLO
ATALANTA – INTER
Arbitro: LA PENNA
Var: ABISSO
ROMA – GENOA
Arbitro: DI BELLO
Var: PRONTERA