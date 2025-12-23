Serie A, le designazioni per la 17ª giornata: La Penna dirige Atalanta-Inter

Le designazioni arbitrali della Serie A per la 17esima giornata: La Penna dirige la sfida tra Atalanta e Inter.

La Serie A non si ferma nemmeno durante le festività natalizie, passata la Vigilia, Natale e Santo Stefano si torna in campo per la 17esima giornata di campionato.

Si inizierà con Parma-Fiorentina, sabato 27 dicembre alle 12:30, per finire con il ritorno di De Rossi all’Olimpico per la sfida tra Roma e Genoa in programma lunedì 29 dicembre alle 20:45.

Con le prime cinque squadre a un solo punto di distanza in classifica saranno importanti i risultati di questa ultima partita del 2025. Sabato 27 la Juventus affronterà in trasferta il Pisa. Il giorno successivo poi ci saranno Milan-Verona, Cremonese-Napoli e la sfida tra Atalanta e Inter.

Di seguito, le designazioni arbitrali complete per la 17esima giornata.

Le designazioni arbitrali della 17esima giornata di Serie A

PARMA – FIORENTINA

Arbitro: GUIDA

Var: GHERSINI

LECCE – COMO

Arbitro: MARCHETTI

Var: CAMPLONE

TORINO – CAGLIARI

Arbitro: DOVERI

Var: BARONI

UDINESE – LAZIO

Arbitro: COLOMBO

Var: GARIGLIO

PISA – JUVENTUS

Arbitro: MARESCA

Var: MARINI

MILAN – VERONA

Arbitro: FABBRI

Var: MAZZOLENI

CREMONESE – NAPOLI

Arbitro: MARIANI

Var: MAGGIONI

BOLOGNA – SASSUOLO

Arbitro: SACCHI J.L.

Var: DI PAOLO

ATALANTA – INTER

Arbitro: LA PENNA

Var: ABISSO

ROMA – GENOA

Arbitro: DI BELLO

Var: PRONTERA