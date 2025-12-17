L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A: Sozza dirigerà il big match tra Juventus e Roma

La Serie A si prepara a tornare in campo per la sedicesima giornata, l’ultima prima di Natale. Sarà un turno ridotto a causa della Supercoppa Italiana, infatti Napoli, Milan, Inter e Bologna saranno impegnate in Arabia Saudita e recupereranno la giornata a gennaio.

In programma per sabato 20 dicembre, però, ci sarà il big match tra Juventus e Roma, con i bianconeri che vogliono avvicinarsi proprio ai giallorossi in classifica.

Gare importanti anche in zona salvezza, come Cagliari-Pisa, mentre la Fiorentina cercherà il primo successo in campionato contro l’Udinese, reduce dal successo col Napoli.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali annunciate dall’AIA per la 16ª giornata.

Le designazioni arbitrali per la 16ª giornata di Serie A

LAZIO–CREMONESE (Sabato 20 dicembre, ore 18:00)

Arbitro: Pairetto

VAR: Camplone

JUVENTUS – ROMA (Sabato 20 dicembre, ore 20:45)

Arbitro: Sozza

VAR: Ghersini

CAGLIARI – PISA (Domenica 21 dicembre, ore 12:30)

Arbitro: Fourneau

VAR: Manganiello

SASSUOLO – TORINO (Domenica 21 dicembre, ore 15:00)

Arbitro: Calzavara

VAR: Mazzoleni

FIORENTINA – UDINESE (Domenica 21 dicembre, ore 18:00)

Arbitro: Mariani

VAR: Giua

GENOA – ATALANTA (Domenica 21 dicembre, ore 20:45)

Arbitro: Abisso

VAR: Gariglio