Serie A, le designazioni per la 28ª giornata: A Doveri Milan-Inter; Sozza per Lecce-Cremonese

Redazione 5 Marzo 2026
Daniele Doveri (IMAGO)
Le designazioni arbitrali per la 28ª giornata di Serie A: la scelta in vista di Milan-Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45

Dopo settimane molto complicate dal punto di vista degli episodi arbitrali, l’ultimo weekend di Serie A ha portato con sé pochissime discussioni.

Anche Gianluca Rocchi, nell’ultimo episodio di Open VAR, si è detto soddisfatto dell’operato degli arbitri nell’ultima giornata.

Per il 28º turno l’attenzione sarà soprattutto su due partite riguardanti zone opposte della classifica: Milan-InterLecce-Cremonese, fondamentale per la lotta salvezza.

Di seguito tutte le squadre scelte dal designatore arbitrale Rocchi per la prossima giornata.

Le designazioni arbitrali per la 28ª giornata di Serie A

NAPOLI-TORINO (venerdì 06/03 alle 20:45)
Arbitro: Fabbri
VAR: Maggioni

CAGLIARI-COMO (sabato 07/03 alle 15:00)
Arbitro: Marinelli
VAR: Nasca

ATALANTA-UDINESE (sabato 07/03 alle 18:00)
Arbitro: Rapuano
VAR: Di Bello

JUVENTUS-PISA (sabato 07/03 alle 20:45)
Arbitro: Sacchi
VAR: Marini

LECCE-CREMONESE (domenica 08/03 alle 12:30)
Arbitro: Sozza
VAR: Di Paolo

BOLOGNA-VERONA (domenica 08/03 alle 15:00)
Arbitro: Mucera
VAR: Giua

FIORENTINA-PARMA (domenica 08/03 alle 15:00)
Arbitro: Zufferli
VAR: Gariglio

GENOA-ROMA (domenica 08/03 alle 18:00)
Arbitro: Colombo
VAR: Mazzoleni

MILAN-INTER (domenica 08/03 alle 20:45)
Arbitro: Doveri
VAR: Abisso

LAZIO-SASSUOLO (lunedì 09/03 alle 20:45)
Arbitro: Arena
VAR: Paterna

 