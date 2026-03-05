Serie A, le designazioni per la 28ª giornata: A Doveri Milan-Inter; Sozza per Lecce-Cremonese
Le designazioni arbitrali per la 28ª giornata di Serie A: la scelta in vista di Milan-Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45
Dopo settimane molto complicate dal punto di vista degli episodi arbitrali, l’ultimo weekend di Serie A ha portato con sé pochissime discussioni.
Anche Gianluca Rocchi, nell’ultimo episodio di Open VAR, si è detto soddisfatto dell’operato degli arbitri nell’ultima giornata.
Per il 28º turno l’attenzione sarà soprattutto su due partite riguardanti zone opposte della classifica: Milan-Inter e Lecce-Cremonese, fondamentale per la lotta salvezza.
Di seguito tutte le squadre scelte dal designatore arbitrale Rocchi per la prossima giornata.
Le designazioni arbitrali per la 28ª giornata di Serie A
NAPOLI-TORINO (venerdì 06/03 alle 20:45)
Arbitro: Fabbri
VAR: Maggioni
CAGLIARI-COMO (sabato 07/03 alle 15:00)
Arbitro: Marinelli
VAR: Nasca
ATALANTA-UDINESE (sabato 07/03 alle 18:00)
Arbitro: Rapuano
VAR: Di Bello
JUVENTUS-PISA (sabato 07/03 alle 20:45)
Arbitro: Sacchi
VAR: Marini
LECCE-CREMONESE (domenica 08/03 alle 12:30)
Arbitro: Sozza
VAR: Di Paolo
BOLOGNA-VERONA (domenica 08/03 alle 15:00)
Arbitro: Mucera
VAR: Giua
FIORENTINA-PARMA (domenica 08/03 alle 15:00)
Arbitro: Zufferli
VAR: Gariglio
GENOA-ROMA (domenica 08/03 alle 18:00)
Arbitro: Colombo
VAR: Mazzoleni
MILAN-INTER (domenica 08/03 alle 20:45)
Arbitro: Doveri
VAR: Abisso
LAZIO-SASSUOLO (lunedì 09/03 alle 20:45)
Arbitro: Arena
VAR: Paterna