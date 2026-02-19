Serie A, le designazioni per la 26ª giornata: a Doveri Juventus-Como, Manganiello per Lecce-Inter
Tutte le squadre arbitrali scelte per la 26ª giornata di Serie A, turno che segue il caso Bastoni-Kalulu del derby d’Italia
Sono stati giorni caratterizzati dal dibattito quelli che hanno seguito la gara tra Inter e Juventus nell’ultimo turno di campionato.
Discussioni accese dalla decisione presa dal direttore di gara La Penna, che ha espulso Kalulu per doppia ammonizione per un presunto fallo commesso nei confronti di Bastoni.
Provvedimento che, come confermato poi anche dai vertici AIA a Open Var, era stato giudicato errato.
Anche per questo motivo le designazioni arbitrali scelte per la 26ª giornata di Serie A assumono ancora più rilevanza: di seguito tutte le squadre scelte dal designatore Rocchi.
Le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A
SASSUOLO-VERONA (venerdì 20/02 alle 20:45)
Arbitro: Marinelli
Var: Mazzoleni
JUVENTUS-COMO (sabato 21/02 alle 15)
Arbitro: Doveri
Var: Di Paolo
LECCE-INTER (sabato 21/02 alle 18)
Arbitro: Manganiello
Var: Paterna
CAGLIARI-LAZIO (sabato 21/02 alle 20:45)
Arbitro: Rapuano
Var: Maggioni
GENOA-TORINO (domenica 22/02 alle 12:30)
Arbitro: Guida
Var: Maresca
ATALANTA-NAPOLI (domenica 22/02 alle 15)
Arbitro: Chiffi
Var: Aureliano
MILAN-PARMA (domenica 22/02 alle 18)
Arbitro: Piccinini
Var: Camplone
ROMA-CREMONESE (domenica 22/02 alle 20:45)
Arbitro: Di Bello
Var: Nasca
FIORENTINA-PISA (lunedì 23/02 alle 18:30)
Arbitro: Mariani
Var: Gariglio
BOLOGNA-UDINESE (lunedì 23/02 alle 20:45)
Arbitro: Marcenaro
Var: Marini