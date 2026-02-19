Tutte le squadre arbitrali scelte per la 26ª giornata di Serie A, turno che segue il caso Bastoni-Kalulu del derby d’Italia

Sono stati giorni caratterizzati dal dibattito quelli che hanno seguito la gara tra Inter e Juventus nell’ultimo turno di campionato.

Discussioni accese dalla decisione presa dal direttore di gara La Penna, che ha espulso Kalulu per doppia ammonizione per un presunto fallo commesso nei confronti di Bastoni.

Provvedimento che, come confermato poi anche dai vertici AIA a Open Var, era stato giudicato errato.

Anche per questo motivo le designazioni arbitrali scelte per la 26ª giornata di Serie A assumono ancora più rilevanza: di seguito tutte le squadre scelte dal designatore Rocchi.

Le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A

SASSUOLO-VERONA (venerdì 20/02 alle 20:45)

Arbitro: Marinelli

Var: Mazzoleni

JUVENTUS-COMO (sabato 21/02 alle 15)

Arbitro: Doveri

Var: Di Paolo

LECCE-INTER (sabato 21/02 alle 18)

Arbitro: Manganiello

Var: Paterna

CAGLIARI-LAZIO (sabato 21/02 alle 20:45)

Arbitro: Rapuano

Var: Maggioni

GENOA-TORINO (domenica 22/02 alle 12:30)

Arbitro: Guida

Var: Maresca

ATALANTA-NAPOLI (domenica 22/02 alle 15)

Arbitro: Chiffi

Var: Aureliano

MILAN-PARMA (domenica 22/02 alle 18)

Arbitro: Piccinini

Var: Camplone

ROMA-CREMONESE (domenica 22/02 alle 20:45)

Arbitro: Di Bello

Var: Nasca

FIORENTINA-PISA (lunedì 23/02 alle 18:30)

Arbitro: Mariani

Var: Gariglio

BOLOGNA-UDINESE (lunedì 23/02 alle 20:45)

Arbitro: Marcenaro

Var: Marini