Serie A, le designazioni per la 23ª giornata: Manganiello arbitra Bologna-Milan
Le designazioni arbitrali per la 23ª giornata di Serie A:
Se da un lato le coppe europee vanno verso la fine della League Phase, dall’altro si pensa anche alla prossima giornata di Serie A.
La ventitreesima giornata si aprirà venerdì 30 gennaio con Lazio-Genoa, mentre il giorno successivo si affronteranno Pisa e Sassuolo, oltre a Napoli-Fiorentina e Cagliari-Verona.
Il turno prosegue con il big match tra Como e Atalanta, che sarà arbitrato da… Entrambe le squadre vengono da un momento positivo e sono separate da 5 punti in classifica.
Chiude la giornata Bologna-Milan, affidata a… Di seguito le designazioni complete.
Le designazioni della 23ª giornata di Serie A
- LAZIO-GENOA (venerdì 30 gennaio, ore 20:45)
Arbitro: ZUFFERLI
Var: CAMPLONE
- PISA-SASSUOLO (sabato 31 gennaio, ore 15:00)
Arbitro: ARENA
Var: PATERNA
- NAPOLI-FIORENTINA (sabato 31 gennaio, ore 18:00)
Arbitro: LA PENNA
Var: NASCA
- CAGLIARI-HELLAS VERONA (sabato 31 gennaio, ore 20:45)
Arbitro: BONACINA
Var: GARIGLIO
- TORINO-LECCE (domenica 1 febbraio, ore 12:30)
Arbitro: SOZZA
Var: AURELIANO
- COMO-ATALANTA (domenica 1 febbraio, ore 15:00)
Arbitro: PAIRETTO
Var: CHIFFI
- CREMONESE-INTER (domenica 1 febbraio, ore 18:00)
Arbitro: MASSA
Var: MARINI
- PARMA-JUVENTUS (domenica 1 febbraio, ore 20:45)
Arbitro: FOURNEAU
Var: MARESCA
- UDINESE-ROMA (lunedì 2 febbraio, ore 20:45)
Arbitro: SACCHI
Var: GHERSINI
- BOLOGNA-MILAN (martedì 3 febbraio, ore 20:45)
Arbitro: MANGANIELLO
Var: MAZZOLENI