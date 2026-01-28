Arbitro Serie A (IMAGO)

Le designazioni arbitrali per la 23ª giornata di Serie A:

Se da un lato le coppe europee vanno verso la fine della League Phase, dall’altro si pensa anche alla prossima giornata di Serie A.

La ventitreesima giornata si aprirà venerdì 30 gennaio con Lazio-Genoa, mentre il giorno successivo si affronteranno Pisa e Sassuolo, oltre a Napoli-Fiorentina e Cagliari-Verona.

Il turno prosegue con il big match tra Como e Atalanta, che sarà arbitrato da… Entrambe le squadre vengono da un momento positivo e sono separate da 5 punti in classifica.

Chiude la giornata Bologna-Milan, affidata a… Di seguito le designazioni complete.

Le designazioni della 23ª giornata di Serie A

LAZIO-GENOA (venerdì 30 gennaio, ore 20:45)

Arbitro: ZUFFERLI

Var: CAMPLONE

Arbitro: ARENA

Var: PATERNA

Arbitro: LA PENNA

Var: NASCA

Arbitro: BONACINA

Var: GARIGLIO

Arbitro: SOZZA

Var: AURELIANO

COMO-ATALANTA (domenica 1 febbraio, ore 15:00)

Arbitro: PAIRETTO

Var: CHIFFI

Arbitro: MASSA

Var: MARINI

Arbitro: FOURNEAU

Var: MARESCA

Arbitro: SACCHI

Var: GHERSINI

Arbitro: MANGANIELLO

Var: MAZZOLENI