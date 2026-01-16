Serie A, le designazioni per la 21ª giornata: Massa dirige Cagliari-Juventus
Le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata di Serie A: Massa dirige Cagliari-Juventus, a Di Bello Udinese-Inter
La Serie A torna subito in campo dopo la conclusione dei recuperi della sedicesima giornata. Pisa-Atalanta aprirà il secondo turno di campionato, con la squadra di Palladino che punta al quarto successo consecutivo.
Nel weekend si disputeranno gare importanti per la lotta nelle prime posizioni, con l’Inter che a Udine cerca di mantenere la distanza dalle rivali: sarà Di Bello ad arbitrare il match al Bluenergy Stadium, mentre per Cagliari-Juventus è stato designato Massa.
Appuntamento fondamentale anche per la Fiorentina, che contro il Bologna cerca una vittoria per agganciare il Lecce, mentre i rossoblù vogliono la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Verona. Il match tra la squadra di Italiano e i viola sarà diretto da Doveri.
Di seguito le designazioni complete per la ventunesima giornata di Serie A.
- PISA – ATALANTA (Venerdì 16 gennaio, ore 20.45)
Arbitro: Marchetti
VAR: Marini
- UDINESE – INTER (Sabato 17 gennaio, ore 15.00)
Arbitro: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
- NAPOLI – SASSUOLO (Sabato 17 gennaio, ore 18.00)
Arbitro: FOURNEAU
VAR: AURELIANO
- CAGLIARI – JUVENTUS (Sabato 17 gennaio, ore 20.45)
Arbitro: MASSA
VAR: GHERSINI
- PARMA – GENOA (Domenica 18 gennaio, ore 12.30)
Arbitro: PAIRETTO
VAR: PATERNA
- BOLOGNA – FIORENTINA (Domenica 18 gennaio, ore 15.00)
Arbitro: DOVERI
VAR: GARIGLIO
- TORINO – ROMA (Domenica 18 gennaio, ore 18.00)
Arbitro: CHIFFI
VAR: ABISSO
- MILAN – LECCE (Domenica 18 gennaio, ore 20.45)
Arbitro: ZUFFERLI
VAR: NASCA
- CREMONESE – HELLAS VERONA (Lunedì 19 gennaio, ore 18.30)
Arbitro: ARENA
VAR: DI PAOLO
- LAZIO – COMO (Lunedì 19 gennaio, ore 20.45)
Arbitro: FABBRI
VAR: MAGGIONI