Serie A, le designazioni della 20ª giornata: Doveri arbitra Inter-Napoli
Le designazioni arbitrali della 20ª giornata di Serie A
Dopo il turno infrasettimanale si riparte subito con il ventesimo turno di Serie A.
La 20ª giornata inizierà sabato 10 gennaio alle ore 15 con le sfide tra Como-Bologna e Udinese-Pisa.
Il big match di giornata sarà domenica 11 gennaio quando a San Siro scenderanno in campo Inter e Napoli.
Chiudono il turno i posticipi di lunedì 12 gennaio tra Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese.
Le designazioni arbitrali per la 19ª giornata di Serie A
- COMO-BOLOGNA (sabato 10 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Abisso
VAR: Mazzoleni
- UDINESE-PISA (sabato 10 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Ayroldi
VAR: Camplone
- ROMA-SASSUOLO (sabato 10 gennaio, ora 18)
ARBITRO: Marcenaro
VAR: Maggioni
- ATALANTA-TORINO (sabato 10 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Fourneau
VAR: Di Paolo
- LECCE-PARMA (domenica 11 gennaio, ore 12.30)
ARBITRO: Marinelli
VAR: Marini
- FIORENTINA-MILAN (domenica 11 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Massa
VAR: Maresca
- VERONA-LAZIO (domenica 11 gennaio, ore 18)
ARBITRO: Guida
VAR: Meraviglia
- INTER-NAPOLI (domenica 11 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Doveri
VAR: Di Bello
- GENOA-CAGLIARI (lunedì 12 gennaio, ore 18.30)
ARBITRO: La Penna
VAR: Nasca
- JUVENTUS-CREMONESE (lunedì 12 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Feliciani
VAR: Gariglio