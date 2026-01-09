Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, le designazioni della 20ª giornata: Doveri arbitra Inter-Napoli

Redazione 9 Gennaio 2026
Daniele Doveri (IMAGO)
Daniele Doveri (IMAGO)

Le designazioni arbitrali della 20ª giornata di Serie A

Dopo il turno infrasettimanale si riparte subito con il ventesimo turno di Serie A.

La 20ª giornata inizierà sabato 10 gennaio alle ore 15 con le sfide tra Como-Bologna e Udinese-Pisa.

Il big match di giornata sarà domenica 11 gennaio quando a San Siro scenderanno in campo Inter e Napoli.

Chiudono il turno i posticipi di lunedì 12 gennaio tra Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese.

Le designazioni arbitrali per la 19ª giornata di Serie A

  • COMO-BOLOGNA (sabato 10 gennaio, ore 15)
    ARBITRO: Abisso
    VAR: Mazzoleni
  • UDINESE-PISA (sabato 10 gennaio, ore 15)
    ARBITRO: Ayroldi
    VAR: Camplone
  • ROMA-SASSUOLO (sabato 10 gennaio, ora 18)
    ARBITRO: Marcenaro
    VAR: Maggioni
  • ATALANTA-TORINO (sabato 10 gennaio, ore 20.45)
    ARBITRO: Fourneau
    VAR: Di Paolo
arbitro-serie-a-imago-gpo-interna
Designazioni arbitrali 19esima giornata, Serie A
  • LECCE-PARMA (domenica 11 gennaio, ore 12.30)
    ARBITRO: Marinelli
    VAR: Marini
  • FIORENTINA-MILAN (domenica 11 gennaio, ore 15)
    ARBITRO: Massa
    VAR: Maresca
  • VERONA-LAZIO (domenica 11 gennaio, ore 18)
    ARBITRO: Guida
    VAR: Meraviglia
  • INTER-NAPOLI (domenica 11 gennaio, ore 20.45)
    ARBITRO: Doveri
    VAR: Di Bello
  • GENOA-CAGLIARI (lunedì 12 gennaio, ore 18.30)
    ARBITRO: La Penna
    VAR: Nasca
  • JUVENTUS-CREMONESE (lunedì 12 gennaio, ore 20.45)
    ARBITRO: Feliciani
    VAR: Gariglio