Serie A, le designazioni per la 19ª giornata: Sozza dirige Lazio-Fiorentina
Le designazioni arbitrali per la 19esima giornata di Serie A
Archiviata la prima giornata del 2026, la Serie A torna subito in campo con il primo turno infrasettimanale del nuovo anno.
La 19esima giornata, ultima del girone d’andata, si aprirà martedì 6 gennaio con il match delle ore 15 tra Pisa e Como.
Chiude invece il programma Milan-Genoa, in programma giovedì 8 gennaio alle ore 20:45.
Di seguito le designazioni arbitrali per l’ultima giornata del girone d’andata.
PISA-COMO (Martedì 6 gennaio alle ore 15)
ARBITRO: Pairetto
VAR: Ghersini
LECCE-ROMA (Martedì 6 gennaio alle ore 18)
ARBITRO: Sacchi
VAR: Gariglio
SASSUOLO-JUVENTUS (Martedì 6 gennaio alle ore 20.45)
ARBITRO: Zufferli
VAR: Camplone
BOLOGNA-ATALANTA (Mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30)
ARBITRO: Di Bello
VAR: Meraviglia
NAPOLI-VERONA (Mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30)
ARBITRO: Marchetti
VAR: Marini
PARMA-INTER (Mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45)
ARBITRO: Colombo
VAR: La Penna
TORINO-UDINESE (Mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45)
ARBITRO: Maresca
VAR: Volpi
LAZIO-FIORENTINA (Mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45)
ARBITRO: Sozza
VAR: Pezzuto
CREMONESE-CAGLIARI (Giovedì 8 gennaio alle ore 18.30)
ARBITRO: Bonacina
VAR: Mazzoleni
MILAN-GENOA (Giovedì 8 gennaio alle ore 20.45)
ARBITRO: Mariani
VAR: Di Paolo