Serie A, le designazioni per la 19ª giornata: Sozza dirige Lazio-Fiorentina

Redazione 5 Gennaio 2026
Archiviata la prima giornata del 2026, la Serie A torna subito in campo con il primo turno infrasettimanale del nuovo anno.

La 19esima giornata, ultima del girone d’andata, si aprirà martedì 6 gennaio con il match delle ore 15 tra Pisa e Como.

Chiude invece il programma Milan-Genoa, in programma giovedì 8 gennaio alle ore 20:45.

Di seguito le designazioni arbitrali per l’ultima giornata del girone d’andata.

PISA-COMO (Martedì 6 gennaio alle ore 15)

ARBITRO: Pairetto

VAR: Ghersini

LECCE-ROMA (Martedì 6 gennaio alle ore 18)

ARBITRO: Sacchi

VAR: Gariglio

SASSUOLO-JUVENTUS (Martedì 6 gennaio alle ore 20.45)

ARBITRO: Zufferli

VAR: Camplone

BOLOGNA-ATALANTA (Mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30)

ARBITRO: Di Bello

VAR: Meraviglia

NAPOLI-VERONA (Mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30)

ARBITRO: Marchetti

VAR: Marini

PARMA-INTER (Mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45)

ARBITRO: Colombo

VAR: La Penna

TORINO-UDINESE (Mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45)

ARBITRO: Maresca

VAR: Volpi

LAZIO-FIORENTINA (Mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45)

ARBITRO: Sozza

VAR: Pezzuto

CREMONESE-CAGLIARI (Giovedì 8 gennaio alle ore 18.30)

ARBITRO: Bonacina

VAR: Mazzoleni

MILAN-GENOA (Giovedì 8 gennaio alle ore 20.45)

ARBITRO: Mariani

VAR: Di Paolo