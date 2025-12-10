Serie A, gli arbitri della 15ª giornata: Massa dirige Bologna-Juventus
Le designazioni arbitrali della 15ª giornata di Serie A.
Archiviato un altro intenso turno di campionato, è tempo di pensare alla 15ª giornata di Serie A. Un weekend ricco di incroci significativi sia in zona europea sia nella parte bassa della classifica. Spiccano Bologna-Juventus e Genoa-Inter, mentre Roma-Como chiuderà il turno nel posticipo di lunedì sera.
Continua serratissima la corsa alle prime posizioni, con Milan, Napoli, Inter e Roma racchiuse in pochi punti e protagoniste di un equilibrio che non accenna a spegnersi.
Al tempo stesso è apertissima anche la lotta salvezza: delicatissimo lo scontro Lecce-Pisa, così come Udinese-Napoli per rilanciare i friulani.
Di seguito tutte le designazioni arbitrali annunciate dall’AIA per la 15ª giornata.
Serie A, tutte le designazioni della 15ª giornata
LECCE-PISA (12 dicembre, ore 20:45)
Arbitro: Sacchi
VAR: Maggioni
TORINO-CREMONESE (13 dicembre, ore 15:00)
Arbitro: Marinelli
VAR: Meraviglia
PARMA-LAZIO (13 dicembre, ore 18:00)
Arbitro: Marchetti
VAR: Aureliano
ATALANTA-CAGLIARI (13 dicembre, ore 20:45)
Arbitro: Di Marco
VAR: Marini
MILAN-SASSUOLO (14 dicembre, ore 12:30)
Arbitro: Crezzini
VAR: Prontera
FIORENTINA-VERONA (14 dicembre, ore 15:00)
Arbitro: Colombo
VAR: Gariglio
UDINESE-NAPOLI (14 dicembre, ore 15:00)
Arbitro: Sozza
VAR: Ghersini
GENOA-INTER (14 dicembre, ore 18:00)
Arbitro: Doveri
VAR: Camplone
BOLOGNA-JUVENTUS (14 dicembre, ore 20:45)
Arbitro: Massa
VAR: Mariani
ROMA-COMO (15 dicembre, ore 20:45)
Arbitro: Feliciani
VAR: Mazzoleni