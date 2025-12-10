Davide Massa (Imago)

Le designazioni arbitrali della 15ª giornata di Serie A.

Archiviato un altro intenso turno di campionato, è tempo di pensare alla 15ª giornata di Serie A. Un weekend ricco di incroci significativi sia in zona europea sia nella parte bassa della classifica. Spiccano Bologna-Juventus e Genoa-Inter, mentre Roma-Como chiuderà il turno nel posticipo di lunedì sera.

Continua serratissima la corsa alle prime posizioni, con Milan, Napoli, Inter e Roma racchiuse in pochi punti e protagoniste di un equilibrio che non accenna a spegnersi.

Al tempo stesso è apertissima anche la lotta salvezza: delicatissimo lo scontro Lecce-Pisa, così come Udinese-Napoli per rilanciare i friulani.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali annunciate dall’AIA per la 15ª giornata.

Serie A, tutte le designazioni della 15ª giornata

LECCE-PISA (12 dicembre, ore 20:45)

Arbitro: Sacchi

VAR: Maggioni

TORINO-CREMONESE (13 dicembre, ore 15:00)

Arbitro: Marinelli

VAR: Meraviglia

PARMA-LAZIO (13 dicembre, ore 18:00)

Arbitro: Marchetti

VAR: Aureliano

ATALANTA-CAGLIARI (13 dicembre, ore 20:45)

Arbitro: Di Marco

VAR: Marini

MILAN-SASSUOLO (14 dicembre, ore 12:30)

Arbitro: Crezzini

VAR: Prontera

Arbitro di Serie A (Imago)

FIORENTINA-VERONA (14 dicembre, ore 15:00)

Arbitro: Colombo

VAR: Gariglio

UDINESE-NAPOLI (14 dicembre, ore 15:00)

Arbitro: Sozza

VAR: Ghersini

GENOA-INTER (14 dicembre, ore 18:00)

Arbitro: Doveri

VAR: Camplone

BOLOGNA-JUVENTUS (14 dicembre, ore 20:45)

Arbitro: Massa

VAR: Mariani

ROMA-COMO (15 dicembre, ore 20:45)

Arbitro: Feliciani

VAR: Mazzoleni