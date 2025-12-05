Designazioni arbitrali della 14ª giornata: scelto La Penna per Napoli-Juventus
Tutte le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di Serie A
Archiviati anche gli ottavi di Coppa Italia, è già il momento di pensare alla 14ª giornata del campionato di Serie A. Diversi i match interessanti, a partire dall’anticipo Inter-Como fino al big match indiscusso Napoli-Juventus.
Quattro squadre in due punti in cima alla classifica, con Milan, Napoli, Inter e Roma che continuano a infuocare un campionato tra i più equilibrati degli ultimi anni.
Così come è molto accesa, però, anche la lotta nelle parti più basse della classifica: in programma ad esempio Pisa-Parma per togliersi dalla zona retrocessione.
Di seguito, dunque, ecco tutte le designazioni arbitrali dell’AIA. A dirigere il big match Napoli-Juventus, intanto, ci sarà Federico La Penna. In questa stagione ha già diretto Napoli-Genoa (2-1, ndr), mentre è alla prima volta con i bianconeri.
SASSUOLO-FIORENTINA (6 dicembre, ore 15:00)
PAIRETTO
BINDONI-SCARPA
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
INTER-COMO (6 dicembre, ore 18:00)
DI BELLO
IMPERIALE-BIANCHINI
IV: PICCININI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
VERONA-ATALANTA (6 dicembre, ore 20:45)
MARIANI
ROSSI L.-BIFFI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
CREMONESE-LECCE (7 dicembre, ore 12:30)
MUCERA
COSTANZO-PASSERI
IV: MASSA
VAR: PRONTERA
AVAR: MARINI
CAGLIARI-ROMA (7 dicembre, ore 15:00)
ZUFFERLI
TEGONI-FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: GUIDA
AVAR: PEZZUTO
LAZIO-BOLOGNA (7 dicembre, ore 18:00)
FABBRI
PRETI-POLITI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
NAPOLI-JUVENTUS (7 dicembre, ore 20:45)
LA PENNA
PERETTI-COLAROSSI
IV: CREZZINI
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
PISA-PARMA (8 dicembre, ore 15:00)
DOVERI
MONDIN-LUCIANI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO
UDINESE-GENOA (8 dicembre, ore 18:00)
MARESCA
ROSSI C.-CEOLIN
IV: GALIPÒ
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
TORINO-MILAN (8 dicembre, ore 20:45)
CHIFFI
BACCINI-BERCIGLI
IV: TREMOLADA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO