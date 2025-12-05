Designazioni arbitrali della 14ª giornata: scelto La Penna per Napoli-Juventus

Tutte le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di Serie A

Archiviati anche gli ottavi di Coppa Italia, è già il momento di pensare alla 14ª giornata del campionato di Serie A. Diversi i match interessanti, a partire dall’anticipo Inter-Como fino al big match indiscusso Napoli-Juventus.

Quattro squadre in due punti in cima alla classifica, con Milan, Napoli, Inter e Roma che continuano a infuocare un campionato tra i più equilibrati degli ultimi anni.

Così come è molto accesa, però, anche la lotta nelle parti più basse della classifica: in programma ad esempio Pisa-Parma per togliersi dalla zona retrocessione.

Di seguito, dunque, ecco tutte le designazioni arbitrali dell’AIA. A dirigere il big match Napoli-Juventus, intanto, ci sarà Federico La Penna. In questa stagione ha già diretto Napoli-Genoa (2-1, ndr), mentre è alla prima volta con i bianconeri.

Serie A, tutte le designazioni per la 14ª giornata

SASSUOLO-FIORENTINA (6 dicembre, ore 15:00)

PAIRETTO

BINDONI-SCARPA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MARINI

AVAR: FOURNEAU

INTER-COMO (6 dicembre, ore 18:00)

DI BELLO

IMPERIALE-BIANCHINI

IV: PICCININI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

VERONA-ATALANTA (6 dicembre, ore 20:45)

MARIANI

ROSSI L.-BIFFI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: GHERSINI

CREMONESE-LECCE (7 dicembre, ore 12:30)

MUCERA

COSTANZO-PASSERI

IV: MASSA

VAR: PRONTERA

AVAR: MARINI

CAGLIARI-ROMA (7 dicembre, ore 15:00)

ZUFFERLI

TEGONI-FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: GUIDA

AVAR: PEZZUTO

LAZIO-BOLOGNA (7 dicembre, ore 18:00)

FABBRI

PRETI-POLITI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: NASCA

NAPOLI-JUVENTUS (7 dicembre, ore 20:45)

LA PENNA

PERETTI-COLAROSSI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO

PISA-PARMA (8 dicembre, ore 15:00)

DOVERI

MONDIN-LUCIANI

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: PEZZUTO

UDINESE-GENOA (8 dicembre, ore 18:00)

MARESCA

ROSSI C.-CEOLIN

IV: GALIPÒ

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINELLI

TORINO-MILAN (8 dicembre, ore 20:45)

CHIFFI

BACCINI-BERCIGLI

IV: TREMOLADA

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO