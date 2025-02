Mbappé tornerà a giocare con la Francia a marzo: l’annuncio di Deschamps

In un’intervista all’Equipe l’attuale CT della Francia ha confermato che Mbappé tornerà a giocare con la Francia

Si avvicina l’ultima sosta per le Nazionali di questa stagione. I campionati, infatti, si fermeranno il prossimo 17 marzo.

In quei giorni la Francia giocherà i quarti di finale di Nations League contro la Croazia con l’andata in programma il 20 marzo e il ritorno il 23.

In un’intervista a L’Equipe l’attuale CT Didier Deschamps ha confermato che tornerà in Nazionale Kylian Mbappé: “Mbappé farà parte della squadra a marzo“.

Il numero 10 de les blues non era stato convocato per la scorsa sosta delle nazionali a novembre in cui la Francia aveva affrontato l’Israele e l’Italia.

I numeri di Mbappé con la Francia

Kylian Mbappé con la Francia ha giocato un totale di 86 gare in cui ha segnato 48 gol. Con les blues l’attuale calciatore del Real Madrid ha vinto il mondiale nel 2018 e la Nations League nel 2021.

È stato anche il protagonista del Mondiale in Qatar del 2022 che la Francia ha perso in finale ai rigore contro l’Argentina, gara in cui l’ex PSG ha segnato una tripletta.

