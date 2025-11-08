Derby Juventus-Torino, quando è stata l’ultima vittoria dei granata in casa dei bianconeri

È tutto pronto per Juventus-Torino, ma quando è stata l’ultima vittoria dei granata in casa dei bianconeri?

Nell’11ª giornata di Serie A la Juventus di Luciano Spalletti ospita il Torino di Marco Baroni. I granata non vincono un derby in casa dei bianconeri da ben 18 partite e questa sera proveranno a trovare la prima vittoria della loro storia all’Allianz Stadium.

Il derby di oggi 8 novembre è un’occasione importante per il Toro non solo per trovare una vittoria in casa della Juve che manca da più di venticinque anni, ma anche e soprattutto dare continuità al buon momento. I granata si presentano all’Allianz Stadium dopo aver collezionato 6 risultati utili consecutivi.

Oltre ai due pareggi contro Lazio, Bologna e Pisa, la squadra di Baroni ha vinto contro Napoli e Genoa. Grande protagonista dell’ultimo periodo è stato Giovanni Simeone, autore del gol vittoria contro la squadra di Antonio Conte e autore della prima rete granata nel match contro i nerazzurri nell’ultimo turno.

Ora il Torino sogna di rompere il digiuno nei derby. Ma quando è stata l’ultima vittoria dei granata in casa della Juventus? Per rispondere, dobbiamo fare un lungo salto indietro nel passato.

Torino, quando è stata l’ultima vittoria in casa della Juventus?

L’ultima vittoria del Torino in casa della Juventus risale al 9 aprile 1995. Il derby termino 1-2 per i granata, decisiva fu una doppietta di Rizzitelli. La rete dei bianconeri fu invece un autogol di Maltagliati. Quella stagione non terminò bene però per il Toro, che concluse il campionato al 16º posto e finì in Serie B. In quella stagione i granati erano allenati da Nedo Sonetti, mentre la Juve da Marcello Lippi.

Da quel derby, il Torino in casa della Juve ha ottenuto undici sconfitte e sei pareggi. Sono quindi diciassette i derby giocati in casa della Juventus senza vittoria per il Toro.