Kane e Kimmich spazzano via il Borussia Dortmund: il Bayern vince “Der Klassiker” 3-2 e vola a +11

Il Bayern Monaco batte 3-2 il Borussia Dortmund ne “Der Klassiker” e stacca i gialloneri di 11 punti in classifica: il Meisterschale è a un passo

Il Bayern Monaco vince anche “Der Klassiker” e chiude virtualmente ogni discorso sulla vittoria del campionato. I bavaresi, con questa vittoria, staccano infatti proprio il Borussia Dortmund di 11 punti con 10 partite alla fine.

Il trascinatore, neanche a dirlo, è stato Harry Kane. In una partita tutt’altro che semplice per la squadra di Kompany, sotto 1-0 all’intervallo per la rete di Schlotterbeck, è stato ancora una volta il centravanti inglese a guidare la squadra alla vittoria finale.

Prima su assist di Gnabry, poi dal dischetto: L’Uragano raggiunge quota 30 gol in questo campionato. Non solo, perché da quando è arrivato in Bundesliga, l’attaccante londinese non ha mai sbagliato un calcio di rigore.

Da sottolineare anche la prestazione dei padroni di casa, che desiderosi di riscatto dopo l’eliminazione in Champions League, hanno approcciato al meglio la partita, portandosi prima in vantaggio, e reagendo poi anche alla doppietta di Kane. All’87’ ci ha poi pensato Joshua Kimmich con un mancino al volo da dentro l’area, a rispondere al gol del 2-2 di Svensson, seguito dal celebre coro: “Zieht den Bayern die Lederhosen aus”. Tradotto: “Togliete ai bavaresi i pantaloni dell’Oktoberfest”.

Bayern Monaco, i numeri di un successo

2,625 punti a partita, 88 gol fatti e 23 subiti. Sono questi i numeri — in 24 partite — del Bayern Monaco in campionato. Il vantaggio sul Borussia Dortmund è adesso di 11 punti, e con questo ritmo, pensare anche solo a una possibile rimonta diventa impossibile.

Il tutto pare ancor più evidente se consideriamo anche il percorso in Champions League, dove la squadra di Kompany — alla sua seconda stagione in Baviera — ha totalizzato 7 vittorie su 8 in League Phase. Un messaggio anche all’Atalanta, prossima avversaria agli ottavi di finale: il Bayern c’è, e quest’anno il Triplete è un obiettivo più che concreto.