Doppietta contro la Lituania: Depay diventa il miglior marcatore della nazionale olandese

Grazie alla doppietta segnata contro la Lituania, Memphis Depay è diventato il miglior marcatore nella storia della nazionale olandese.

La rete del sorpasso su Robin van Persie – fermo a quota 50 – è avvenuta all’11esimo minuto del primo tempo. La doppietta di Depay coincide invece con il suo 52esimo gol in nazionale, due in più rispetto all’attaccante classe 1983.

Scendendo nella classifica troviamo invece Klaas-Jan Huntelaar: l’ex Milan e Real Madrid si trova al terzo posto con 42 reti realizzate.

Appena fuori dai primi tre posti appaiono i nomi di Patrick Kluivert (ex Milan e Barcellona) e Dennis Bergkamp, rispettivamente al quarto e al quinto posto di questa speciale classifica.