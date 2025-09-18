Inter, Dumfries: “Sono orgoglioso della squadra e di come ci siamo riscattati”

La vittoria contro l’Ajax, il calcio di Chivu e i prossimi impegni in Champions League: le dichiarazioni di Dumfries

Buona la prima per l’Inter in Champions League. I nerazzurri sono riusciti a battere l’Ajax ad Amsterdam grazie alla doppietta di testa di Marcus Thuram.

Ha quindi ritrovato i tre punti la formazione di Cristian Chivu, che nelle ultime due partite di Serie A ha perso contro Udinese (1-2) e Juventus (4-3). Nel corso di un’intervista concessa al The Sun, Denzel Dumfries ha parlato proprio della reazione avuta dalla squadra: “È stato molto importante iniziare con il piede giusto questa Champions League dopo due sconfitte nelle prime tre gare di campionato. Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nella ripresa è tornata la vera Inter. Sono orgoglioso della squadra e di come siamo riusciti a riscattarci“.

Sulle “riserve” d’attacco, che possono prendere i posti di Lautaro e Thuram: “Anche lo scorso anno avevamo tante riserve di qualità. Pio Esposito e Bonny, ad esempio, sono ottimi calciatori. Sono forti fisicamente e pericolosi in area di rigore“.

“L’Inter è piena zeppa di grandi calciatori e poi questa sana competizione è un bene per tutti. Sono contento che chi è entrato dalla panchina abbia brillato. È la dimostrazione che ciascuno dei giocatori della rosa sa giocare a calcio. Abbiamo 25 grandi giocatori“.

Inter, Dumfries: “Chivu pratica un calcio più diretto”

Con l’approdo di Chivu all’Inter, uno dei cambiamenti principali si è visto nella verticalità, come confermato da Dumfries: “L’allenatore pratica un calcio più diretto perché vuole arrivare il prima possibile in area. Ha belle idee e noi ci stiamo adattando. Costruzione dal basso o un calcio verticale: abbiamo tante opzioni“.

In chiusura, il laterale olandese ha parlato dei prossimi impegni in Champions: “Tutte le partite sono importanti, la Champions League è il livello più alto che ci sia. Non ci sono partite facili, basta vedere la vittoria dell’Union Saint-Gilloise sul PSV. Ci sono solo partite difficili e noi dovremo lottare in ogni partita per meritarci ogni punto“.