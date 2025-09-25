Dal Bologna al ritorno in Olanda per l’AZ: la rivincita di Denso Kasius

Dal Bologna alla rinascita olandese: Denso Kasius, il nuovo gioello dell’Az Alkmaar.

“Col Bologna abbiamo avuto un incontro su Zoom e il giorno successivo sono salito su un aereo per l’Italia”. Così Denso Kasius si era presentato ai tifosi rossoblù qualche anno fa. E pensare che sull’olandese classe 2002 si era inserito negli istanti finali della trattativa anche il Bayern Monaco, ma il programma del club bavarese era quello di farlo crescere all’interno della seconda squadra. L’arrivo a Bologna, i rapporti di amicizia con Schouten e Dijks e qualche chiacchierata con Mihajlovic. Un mix che lo ha sin da subito aiutato con l’ambientamento per un talento cresciuto nelle giovanili dell’Utrecht ma esploso calcisticamente nel Volendam di Filip Stankovic, Miky Van de Ven e Gaetano Oristanio.

Kasius col passare degli anni è riuscito a coronare il suo sogno, ossia quello di giocare in Serie A. La trattativa, però, nasce da lontano: nel mercato invernale di riparazione del 2022, il Bologna di Sinisa Mihajlovic era alla ricerca di un terzino destro e dopo aver avviato una trattativa con l’Aberdeen per Calvin Ramsay, decise di affondare il colpo proprio per Denso Kasius, olandese classe 2002 all’epoca di proprietà dell’Utrecht e in prestito all’FC Volendam (seconda divisione olandese).

Denso Kasius era considerato come un giovane prospetto, un laterale destro con buone capacità offensive, corsa, cross, senso del gol. Tutti aspetti già messi in mostra con il Volendam in Olanda. Un vice De Silvestri per la fascia destra che potesse offrire soluzione offensive ma anche difensive. Nonostante un buon esordio nel match casalingo contro l’Empoli, l’esperienza di Kasius col Bologna non è stata del tutto fortunata. Poca continuità per l’olandese e col passare del tempo il suo spazio si riduce sempre di più. Con l’arrivo di Thiago Motta in panchina il minutaggio è ancora più carente tanto da costringerlo a cercare una nuova soluzione per la sua giovane carriera.

Dal prestito al Rapid Vienna fino al ritorno a Bologna, per poi ricevere la chiamata che gli ha praticamente svoltato la carriera. Ecco l’AZ Alkmaar, club da sempre attento a coltivare e produrre talento. Kasius non parte subito come titolare fisso: la competizione per la fascia destra è agguerrita vista la titolarità di Yukinari Sugawara. Col passare delle giornate, però, Kasius conquista le attenzioni dell’allenatore tanto da diventare la prima scelta della fascia destra.

Denso Kasius, AZ (SCREEN)

Il calcio di Maarten Martens e l’incisività di Denso Kasius

Kasius ha ritrovato in Maarten Martens un allenatore capace di sfruttare al meglio le sue caratteristiche. L’ex centrocampista belga propone un calcio veloce e propositivo attraverso pressing e possesso palla. Con Martens, l’AZ è diventata una squadra più solida attraverso anche un 4-3-3 che offre sì qualità e fantasia, ma allo stesso tempo anche solidità grazie al talento dei vari Wouter Goes, Kees Smit e ovviamente anche di Denso Kasius sulla fascia destra.

Da quelle parti hanno da poco salutato una freccia del calibro di Kerkez, ma l’olandese ha tutte le carte in regola per emulare il percorso dell’ungherese. Kasius può offrire ampiezza, corsa, dribbling e capacità di inserimento come testimoniamo i 2 gol realizzati nelle prime sei giornate di Eredivisie. Punto di forza? Sicuramente la duttilità visto che può essere utilizzato anche come quinto di centrocampo o esterno a tutta fascia. Continuando così possono solamente arrivare risultati e traguardi importanti per lui. Magari chissà, un giorno tornerà di nuovo in Serie A per dimostrare il suo vero valore.

A cura di Gerardo Guariglia