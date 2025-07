Le ultime sul calciomercato in entrata del Pisa in vista della prossima stagione in Serie A.

Il Pisa a sorpresa si regala un nuovo difensore.

Arriva dallo Zurigo e si chiama Daniel Denoon.

Il club nerazzurro verserà un milione di euro nelle casse del club svizzero, al giocatore un contratto di 4 anni.

Nella passata stagione ha messo a referto 21 presenze complessive tra Super League, Coppa Svizzera e Promotion League.