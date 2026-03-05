Dal ricordo Parma alla luce PSV: la seconda vita di Dennis Man

Dopo cinque stagioni intense al Parma, Dennis Man sta trascinando il PSV alla conquista dell’Eredivisie tra gol, assist e fiducia ritrovata

Rialzarsi anche quando fa male, trovare il coraggio di andare e ripartire da zero: la famosa canzone di Laura Pausini, sembra richiamare alla felice nuova vita di Dennis Man al PSV.

L’attaccante romeno, dopo cinque intensissime stagioni disputate in Italia con la maglia del Parma, sta infatti trascinando gli olandesi di Peter Bosz a uno schiacciante primo posto in Eredivisie, attualmente saldo con ben 17 punti di vantaggio sul Feyenoord di Robin van Persie.

Dieci gol, sei assist e quella fulminante doppietta in Champions al Napoli di Conte sono messaggi chiarissimi: il ragazzo di Vladimirescu è tornato a giocare il suo calcio, con la solita libertà emotiva che aveva già in passato fatto innamorare il Tardini e la Serie A del suo indiscutibile talento.

A mancare all’attuale 27 biancorosso, soprattutto nell’ultimo periodo della scorsa stagione, era soprattutto la continuità, fattore decisamente ormai parte del suo presente. I numeri, del resto, non mentono mai: 12 partecipazioni al gol con una rete ogni 94′ (seconda miglior media in campionato), gol e assist messi a referto in tre match consecutivi e media più alta in squadra tra dribbling tentati (3,6) e riusciti (1,5), in condivisione con l’ex Milan Sergiño Dest.

Man-PSV: l’importanza del momento giusto

La chiamata del PSV, dopo l’ultima complicata stagione parmense, è stata una vera e propria benedizione per Man. Nonostante il difficile adattamento iniziale, infatti, il romeno ha gradualmente saputo sfruttare la fiducia di Bosz, come dimostra tra gli altri la rete decisiva segnata al Groningen in campionato a febbraio, preziosa a completare una rimonta da urlo dopo un primo tempo giocato collettivamente sottotono.

Il feeling con la gente del Philipps Stadium è ormai definitivamente scoccato. Come dimostra la reazione del pubblico alla singolare maschera sfoderata dall’attaccante dopo ogni gol, a dimostrazione che forse, anche per ergersi a eroe, occorre soltanto il momento giusto.

Imperativo migliorarsi

Felicità assoluta: il periodo di Dennis Man al PSV può senza dubbio sintetizzarsi così. Priorità allo star bene anche fuori dal campo per il romeno, amante della compagnia di amici e famiglia, primo cultore del miglioramento personale attraverso lo studio di avversari e movimenti, con attenzione rivolta anche all’aspetto psicologico per preservare il momento più importante della sua carriera da professionista.

Gol, fiducia, gratitudine e sorrisi sinceri: Man è pronto a godersi il finale di una stagione memorabile, con la consapevolezza di chi guarda avanti senza più esitazioni.