PSG, un mese e mezzo di stop per Dembelé: salta la sfida contro l’Atalanta

Ousmane Dembelé, PSG (Imago)

Il percorso della Francia verso il Mondiale 2026 è iniziato alla grande, con una vittoria per 0-2 contro l’Ucraina.

Una grande vittoria per la squadra di Dechamps, in una serata resa però non del tutto positiva dall’infortunio di Ousmane Dembelé. L’esterno del Paris Saint-Germain, che era partito dalla panchina perché non al meglio della condizione, è entrato in campo all’inizio del secondo tempo salvo poi dover venire sostituito a causa di un infortunio muscolare.

Problema tutt’altro che di poco conto, visto che il classe ’97 dovrà stare fuori per un mese e mezzo.

Una grossa tegola per il PSG e Luis Enrique, che perde un giocatore fondamentale nella fase iniziale della stagione e con le prime partite di Champions League in programma nelle prossime settimane.

Dembele (IMAGO)

PSG, infortunio per Dembelé

Una notizia certamente negativa per i campioni d’Europa, che dovranno fare a meno del talento francese in vista della sfida di Champions League contro l’Atalanta – che si giocherà il 17 settembre – e nello scontro diretto contro il Marsiglia.

Ma le brutte notizie per i parigini non terminano qui, perché anche Desiré Doué non dovrebbe farcela per la la partita contro i bergamaschi. Pure il 20enne ha riscontrato dei problemi – meno gravi – nella sfida giocata in nazionale, e difficilmente rientrerà prima di metà settembre.