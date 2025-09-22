Dembélé: “Il Pallone d’Oro non era un obiettivo della mia carriera ma è incredibile”

Le parole di Ousmane Dembélé dopo la vittoria del Pallone d’Oro sul placo del Théâtre du Châtelet di Parigi.

Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro. Sul palco del Théâtre du Châtelet di Parigi il francese ha espresso la sua commozione e gioia per il grande riconoscimento.

“È incredibile quello che mi è appena successo, sono senza parole. È stata una stagione incredibile con il PSG. Sono un po’ nervoso, come potete vedere: non è un compito facile per me parlare qui. E poi prendere questo trofeo e riceverlo da Ronaldinho è eccezionale“, ha esordito.

Poi passa ai ringraziamenti: “Sono orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato nella mia carriera. Voglio ringraziare il PSG, che è venuto a prendermi nel 2023, il presidente, la squadra, il club, che è una famiglia meravigliosa. Vorrei ringraziare tutto lo staff del PSG, Luis Enrique, mio padre e soprattutto i miei compagni di squadra.

Dembélé conclude poi: “Questa squadra è stata meravigliosa. Abbiamo praticamente vinto tutto, siamo riusciti a migliorare il nostro livello per ottenere questi premi collettivi, e questo premio individuale va quindi a tutti noi come squadra. Voglio poi ringraziare tutte le mie squadre, come il Barcellona, dove ho realizzato per la prima volta i miei sogni. Ho imparato per anni, al fianco di grandi giocatori come Andrés Iniesta e Lionel Messi, è stato eccezionale. Anche se il Pallone d’Oro non era un obiettivo della mia carriera professionale, è incredibile vincerlo“.