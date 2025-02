Andy Delort: “Khéphren Thuram sta diventando un big. Todibo? È da Juve”

L’intervista esclusiva ad Andy Delort, ex compagno di Khéphren Thuram al Nizza in Ligue 1

Attaccante, classe 1991, di nazionalità franco-algerina. Quest’anno Andy Delort gioca con il Montpellier in Ligue 1, in prestito dall’MC Alger. Tante le maglie vestite in carriera, tra cui anche quella del Nizza nel massimo campionato francese. Proprio in quella squadra, insieme a lui, è cresciuto anche Khéphren Thuram.

Oggi sempre più protagonista della Juventus di Thiago Motta, di cui si sta dimostrando imprescindibile proprio come papà Lilian dal 2001 al 2006, Andy Delort ha commentato la crescita dell’ex compagno.

“Per me era chiaro che avrebbe fatto strada – ha esordito Delort ai microfoni di gianlucadimarzio.com -. Khéphren aveva talento da vendere, aveva quel qualcosa in più e oggi lo sta dimostrando ad alti livelli. E poi, rispetto ai tempi del Nizza, ha iniziato ad essere ancora più decisivo. Si è completato e sta diventando un gran giocatore. La sua mentalità è quella giusta“.

Lo step successivo è avvenuto sotto tanti punti di vista, a partire da quello mentale. “All’epoca faceva parte dei ‘nuovi numeri otto” con un volume di gioco perfetto per spaccare le linee palla al piede. Però faceva talmente tanti sforzi che nell’ultimo gesto spesso poi la lucidità veniva a mancare. Ma oggi Khephren è migliorato sotto tutti i punti di vista e diventerà un grandissimo giocatore“.

“Thuram può imporsi anche con la Francia, su Todibo-Juve…”

Sono diversi i figli d’arte che arrivano a giocare ad alti livelli. I fratelli Thuram sono l’esempio, potendo approfittare anche dei consigli del padre, Delort non ha dubbi: “Penso che sia papà Lilian che il fratello Marcus lo riempino di ottimi consigli, stiamo parlando di gente con esperienza ad alti livelli“.

Per la consacrazione definitiva, però, manca ancora la Nazionale francese. Thuram jr ha infatti debuttato il 24 marzo 2023 senza più giocare. La concorrenza con Kanté, Koné, Rabiot e Fofana è di quelle importanti. “Sinceramente penso ossa riuscire a imporsi! Lui gioca in un club con tradizione europea e io glielo auguro“.

A concludere, poi, anche qualche battuta su un altro ex compagno di Delort al Nizza, ovvero quel Jean-Clair Todibo tanto chiacchierato in chiave Juventus. Dopo un’estate di trattative, a gennaio ci sono stati nuovi contatti. “Avrebbe tutte le carte in regola per i bianconeri. Sia lui che Khéphren avevano un margine di miglioramento enorme“. Nelle gerarchie del West Ham, però, il classe 1999 non è una prima scelta e Deporti non ci sta: “Meriterebbe di giocare di più per imporsi“.

A cura di Alessandro Schiavone

--> --> -->-->