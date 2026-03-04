L’ex centrocampista del Como si sta allenando presso il centro sportivo del Tottenham in attesa di trovare una nuova squadra.

Dele Alli vuole dimenticare gli ultimi anni di carriera e ritornare quello che tutti abbiamo ammirato al Tottenham. Nella giornata di oggi, a distanza di anni, il suo nome e quello degli Spurs tornano ad essere vicini.

Il motivo non è dietro alla sua prossima squadra, visto che Alli non tornerà a giocare al Tottenham, ma sta nel fatto che il club londinese l’ha ospitato nel suo centro sportivo, come riporta The Athletic, per dargli la possibilità di continuare ad allenarsi per non perdere la condizione fisica prima di tornare in campo dopo il capitolo italiano.

Alli, infatti, ha risolto il proprio contratto con il Como il 2 settembre 2025. Il 29enne è svincolato e nella giornata di oggi è stato visto allenarsi con un preparatore atletico individuale.

L’obiettivo è tornare a brillare sul campo e allenarsi dove ha fatto meglio nel corso della sua carriera potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia ed energia necessarie per tornare a un livello alto.