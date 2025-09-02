Como, ufficiale la risoluzione con Dele Alli: il comunicato

Ufficiale la risoluzione consensuale tra il Como e Dele Alli: il comunicato del club lombardo

Il Como e Dele Alli si separano, è ufficiale. Come raccontato nella giornata di ieri, il centrocampista inglese aveva risolto il proprio contratto con il club lombardo. (LA NEWS)

Si chiude quindi la sua avventura con il Como, con cui ha registrato una sola presenza contro il Milan a San Siro.

Di seguito il comunicato del club lombardo.

La nota del Como: “Como 1907 e Dele Alli hanno concordato la risoluzione consensuale del contratto. Dele è desideroso di avere opportunità di gioco regolari e, dato che non faceva parte dei piani immediati del club, entrambe le parti hanno ritenuto che fosse la decisione giusta separarsi prima della chiusura del mercato. Il club ringrazia Dele per il suo tempo a Como e gli augura il meglio per il futuro”.