Parma, Delprato: “Di Cuesta stupisce l’entusiasmo. Leoni? Un valore aggiunto”

Le parole del capitano del Parma a Sky Sport

Cuesta, la Serie A e la stagione che sarà. Direttamente dal ritiro di Neustift, in Austria, il capitano del Parma Enrico Delprato ha fatto il punto di questi primi giorni.

Del Prato ha aperto parlando degli allenamenti degli ultimi giorni: “Si sta facendo un po’ di fatica, però si sta bene in ritiro qui con i miei amici”. Sull’allenatore Cuesta, il più giovane della Serie A: “Ci stiamo conoscendo, è arrivato da poco. Stupisce l’entusiasmo che trasmette. Fa sempre piacere quando l’allenatore viene vicino e ti parla, siamo contenti”.

Su Leoni, giocatore al centro del mercato e suo compagno di squadra, dice: “Le prestazioni che fa sono sotto gli occhi di tutti. Colpisce l’impegno, noi lo conosciamo meglio di tutti. Ha doti fisiche importanti. Si trova bene ed è un valore aggiunto per noi. Nonostante la giovane età non perde mai tempo per migliorarsi, è un indizio importante”.

Sui ragazzi del Parma: “Ci sono tanti ragazzi giovani che hanno diversi anni di esperienza alle spalle, fondamentale per creare il gruppo. Fascia di capitano? Un privilegio, ho avuto la fortuna di conoscere Gigi (Buffon) di persona. Si tratta di una persona eccezionale”