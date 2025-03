Del Piero: “Questa Juventus non rispecchia lo spirito del club”

Le parole e le dichiarazioni di Del Piero sul momento che sta vivendo la sua Juventus: “Questa squadra non rispecchia lo spirito del club”

Al termine della partita tra Fiorentina e Juventus, vinta dai toscani con il risultato di 3-0, Alessandro Del Piero in studio a SkySport ha commentato il momento della squadra allenata da Motta.

L’ex bandiera bianconera ha quindi analizzato il difficile periodo della Juventus, e ha dichiarato: “È difficile commentare un momento del genere per chi è emotivamente coinvolto come me“.

Ha poi continuato: “La cosa più grave è che non c’è stata una reazione ai cazzotti dell’avversario. Significa che la Juve è in uno stato molto basso e non rispecchia lo spirito del club“

E infine, concluso: “Oggi nessuno di quelli che è sceso in campo o era in panchina e anche la dirigenza può essere sereno per aver dato tutto”.