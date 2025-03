Marzo ’94: la prima tripletta con la Juventus di Alex Del Piero

Il 20 marzo del 1994 nasceva una stella bianconera: 20 anni fa la prima tripletta di Del Piero con la maglia della Juventus

Era il marzo del ’94, e in Serie A iniziava l’era dei 3 punti. Il Padova tornava nella massima serie dopo 32 anni di assenza, e Marcello Lippi da pieno emergente saliva sulla panchina della Juventus schierando un modulo a 3 punte che si rivelò chiaramente performante: Baggio-Ravanelli-Vialli. Più, però, uno scalpitante Alessandro Del Piero (già con la 10 dietro la schiena) che il 20 marzo di quell’anno decise di iniziare a farsi chiamare “Alex“.

Juventus-Parma, Stadio Delle Alpi di Torino. Una pubblico gremito e i bianconeri che stanno cercando di riscattarsi in stagione dopo 8 anni senza Scudetto. L’ultimo, risaliva all’annata 1985-1986.

Quel giorno però, il 20 marzo del ’94, nacque la stella della rinascita bianconera: quella di Alex Del Piero.

Juventus, quando Alessandro si fece chiamare Alex

Se il Delle Alpi avesse avuto una voce, quel giorno lo avrebbe gridato forte: “Alex! Del Pié-ro!”. Scandendolo bene, e magari ripetendolo anche per 3 volte. Tre, proprio come i gol messi a segno dall’allora diciannovenne adocchiato da Boniperti e da Causio. Si trattò della prima tripletta con la maglia della Juventus per quel giovane ragazzo di Conegliano, che Lippi decise proprio di lanciare da titolare dal primo minuto per l’infortunio di Vialli.

“Il vice di Baggio”, lo chiamavano nelle telecronache dell’epoca, aveva aperto le marcature su azione da calcio d’angolo segnando su rimpallo e battendo il portiere gialloblù Bucci. Il secondo gol? Alla Del Piero. O forse meglio dire alla Alex: filtrante lungo di Torricelli a pescare quello che oggi chiameremmo “il wonderkid“. Un colpo da biliardo per il raddoppio della Juve. Il terzo gol lo mette a segno l’ormai veterano Ravanelli, e il quarto, ancora lui: Alex Del Piero. Quell’anno la Juventus vinse lo Scudetto, tornando sul tetto d’Italia dopo 8 anni dall’ultima volta. Nel segno di Alex, la stella bianconera.

20 anni dopo, Del Piero: “Questa Juventus non rispecchia lo spirito del club”

A vent’anni di distanza, la bandiera bianconera ha commentato dopo il 3-0 contro la Fiorentina di qualche giorno fa il difficile momento che sta vivendo oggi la (sua) Juventus: “Difficile commentare un momento del genere per chi è emotivamente coinvolto come me”.

“La cosa più grave è che non c’è stata una reazione ai cazzotti dell’avversario. Significa che la Juve è in uno stato molto basso e non rispecchia lo spirito del club“.