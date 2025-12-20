Juventus, Del Piero sulla situazione societaria: “Agnelli presenti anche nei momenti difficili”

Lo storico capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ribadisce tutta la propria fiducia nella famiglia Agnelli in vista del futuro

Alessandro Del Piero ribadisce tutta la propria fiducia verso la famiglia Agnelli, come già aveva fatto un altro grande ex come Lippi ai nostri microfoni. A pochi minuti da Juventus-Roma, lo storico numero 10 dei bianconeri è tornato sulla questione societaria ai microfoni di Sky Sport, parlando dell’offerta di Tether: “Arriva perché questa è una squadra gloriosa, fantastica, che come sapete io amo e come me tanti in giro per il mondo. Dietro a questo c’è tanta passione e una famiglia che da 102 anni porta avanti questo percorso, nessuna proprietà è stata mai così longeva e passionale come quella Agnelli“.

L’ex capitano ha ricordato come la proprietà sia rimasta al fianco della Juventus sia nelle vittorie che nelle situazioni difficili: “Io ho vissuto tantissimi momenti belli, ma anche uno drammatico come il 2006 con la retrocessione in Serie B. Ma la proprietà c’era anche lì e quello forse è stato il momento più importante“.

Del Piero è sicuro che la Juventus riuscirà a ripartire con gli Agnelli: “Facile farsi vedere quando si vince. La forza è sempre stata quella di sapersi rialzare. Lo abbiamo fatto nel 2006 e lo rifaremo anche in questa occasione, visto che nel 2022 si è riaperta un’altra ferita. Non dobbiamo confondere quelli che sono i risultati sportivi, le amarezze e le insoddisfazioni del momento con un percorso straordinario di 102 anni. Le parole di John Elkann secondo me significano questo. Mi piace sottolinearlo: c’erano nel momento più difficile, loro ci sono“.

L’intervento dell’ex capitano si è chiuso ricordando l’importanza degli Agnelli per la Juventus: “Il percorso in campo dipende anche da altri fattori, ma questa proprietà c’è sempre stata ed è una storia invidiabile, così come il sostegno economico, tra investimenti e riparazioni. Una famiglia sempre mossa dalla passione“.