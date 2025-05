Barcellona, Deco: “Ci piacciono Rashford e Luis Diaz”

Le parole di Deco sulla prossima sessione di calciomercato del Barcellona: da Rashford a Luis Diaz, le dichiarazioni del dirigente.

Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha rilasciato un’intervista alla radio spagnola Rac 1 parlando del futuro di alcuni giocatori del club.

Dopo la vittoria de La Liga, i blaugrana sono già al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione del fresco di rinnovo Flick.

“Flick ha portato stabilità a questo progetto, ha trovato giocatori che sono cresciuti. Nel calcio, un anno è una cosa, due ancora di più, e poi hai la stabilità. Flick è felice qui, si è identificato con il club, con la gente, non lo vedo con molta più ambizione di andare in un altro club”, ha dichiarato Deco sull’allenatore tedesco.

Passando poi ai giocatori, il direttore sportivo ha rivelato chi secondo lui è il miglior acquisto della stagione: “Il rinnovo del contratto di Lamine Yamal. Voglio che vinca il Pallone d’Oro. Abbiamo diversi giocatori che possono riuscirci, e Lamine è uno di questi. Raphinha, vista la stagione che ha disputato, è spettacolare, ma vedremo. Certo, mi piacerebbe che un giocatore del Barcellona vincesse il Pallone d’Oro”.

Le parole sul mercato

Passando ai possibili rinforzi del mercato estivo, Deco ha sottolineato: “Ci piace Luis Diaz e ci piace Rashford, ma non possiamo parlare di giocatori sotto contratto. Per me è molto più importante migliorare quello che abbiamo in casa”.

Per quanto riguarda i rinnovi, invece, ha concluso: “Probabilmente rinnoveremo i contratti con Pedri, Gavi, Araujo, Raphinha, e probabilmente lo faremo anche con Koundé”.